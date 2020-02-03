小米向武汉火神山和雷神山医院捐赠248万元物资

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2月3日消息，昨日晚间，雷军转发

公司官微称：“我们向武汉火神山和雷神山医院捐赠大批急需物资，（价值）248.57万元，用于远程视频探视系统的1750台小米平板、空气净化器、红外体温计、对讲机和自动洗手机等。”

据《电商报》获悉，此次捐赠由小米集团、西山居和云米公司共同完成，其中，西山居捐赠的支援医疗物资为《剑网3》有爱玩家捐赠。此前，剑网3制作人郭炜炜曾表示，自1月25日开始，截至1月29日20：00，剑网3玩家在4天内共募捐金额1,286,437元。剑网3游戏内的募捐将持续到2月3日，官方表示会将全体侠士的爱心悉数捐献。

小米公司表示，目前火神山医院物品已经基本送达，雷神山医院物品也将很快送齐，会一直关注前线需求，从多方面支持武汉和湖北同胞抗击疫情。

资料显示，昨日，十天十夜建成的火神山医院正式交付，并于今日正式收治病人；雷神山医院将于2月5日晚交付投用，6日正式收治病人。