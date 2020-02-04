阿里将全球15国医疗物资直送国内18家医院

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2月4日消息，据阿里方面消息，截至2月3日16时，阿里巴巴已经将集团自采及社会捐赠、来自全球15个国家和中国国内的医疗物资，直接送达湖北、浙江、安徽3省的18家医院。

据介绍，这18家医院中，有10家医院位于湖北省武汉市，分别是：华中科技大学同济医学院附属协和医院、同济医院，武汉市金银潭医院、湖北省人民医院、武汉市第一医院、武汉市中心医院、武汉市第九医院、武汉市肺科医院、武汉中南医院、武汉天佑医院。

有7家医院位于浙江省，分别为：温州市第六医院、温州市中医院、杭州市西溪医院、杭州市第一医院、浙大第一医院、丽水市人民医院、温州市文成县卫生健康局。此外，还有位于安徽省的安徽医科大学附属医院。

就在2月3日下午，来自阿联酋迪拜的一批重量达20吨、价值200多万元人民币的医疗物资，已通过阿里巴巴直接送入浙江大学附属第一医院和丽水市人民医院，另有部分物资将分配给温州市文成县卫生健康局。

据《电商报》了解，此前1月25日，阿里巴巴集团宣布设立10亿元医疗物资供给专项基金，从海内外直接采购医疗物资，定点送往湖北。此外，阿里菜鸟还联合各快递公司伙伴开通全球绿色通道，优先确保各类防护用品第一时间送达武汉

据阿里方面发布的信息显示，目前该集团收到的海外各界捐赠需求与日俱增。捐赠物资来源国家前五分别为韩国、西班牙、俄罗斯、阿联酋、澳大利亚。

此外，截止2月1日上午10时15分，菜鸟与物流伙伴开通的菜鸟绿色通道，已经从北京、山东、黑龙江、湖南、海南、甘肃、四川、内蒙古、辽宁等9省（区、市）40个单位将援助物资直接运抵协和医院。其中包括医用口罩、医用手套、隔离衣、防护服、防护眼镜、一次性鞋套和工作帽等总计30多万件。