冲击防疫一线，守护人民后方，商务部给电商企业点赞！

中华PE:

2020年的春节假期，比以往时候结束的更晚一些。为了抗击疫情，各地男女老少都在以睡觉、宅家、闭门不出等方式“为国出力”。最新的一天，感染病毒的治愈人数实现大突破，疫情早日得到控制的把握又大了一分。

在这场举国参与的“战役”中，除了一线医护人员的研究与治疗牵挂人心之外，如何保障那些为“不添乱”而关门闭户的人的日常生活所需也成为了重中之重。而无论是在疫情防治的一线，还是后方老百姓日常生活的保障方面，电商企业都起到了不可忽视的作用。就连商务部都为这些电商企业点赞。

冲击在防疫一线

防治疫情最有效的药品，是“不出门”。这个爆红的网络段子，在引人一笑之余，却也会在人心里添加一层担忧，正是因为目前仍然没有防治病毒的有效药品，所以才只有“不住门”这一个选择。

为国而睡觉，并不是长久之策，战胜新型冠状病毒关键的一环，是尽快研制出有效的疫苗和治疗药物。在这方面，阿里达摩院联合浙江省疾控中心上线的自动化全基因组检测分析平台，已经立了一功。

就在两天前，该平台利用阿里达摩院AI算法，将原本需要数小时的疑似基因分析缩短至了半小时。不要小看这几个小时的时间，这可是从死神手里抢回来的！不仅如此，阿里达摩院参与研发的这个平台还可以大大提升检测效率、提高确诊准确率，而且还将助力疫苗和治疗药物的研发。

也许电商企业并不懂医学，但是电商企业懂技术。毫无疑问，阿里达摩院的AI技术并不是阿里在本次疫情防治过程中作出的唯一贡献，而只是冰山一角。其他如“新冠肺炎同程查询工具”、“新冠肺炎联防联控平台”等平台的研发，也为疫情防治提供了极大的便利。

阿里也并不是唯一一家在疫情防治中作出贡献的企业。同样作为电商巨头的京东，也在第一时间开通了全国各地驰援武汉救援物资的特别通道，目前已经向武汉、黄冈等地各大医院累计运送包含口罩、医用手套、护目镜、消毒液等超过236万件医疗防疫物资。

值得一提的是，凭借全球的供应链资源，天猫、淘宝、京东、顺丰等企业一方面加强对口罩、防护服、护目镜等紧缺物资的跨境采购，另一方面也加强了与上游供应商的合作，在推动生产企业紧急复工，增加物资供给方面起到了关键作用。

在这个过程中，各大电商企业联合快递公司，为全国的疫情防治搭建了一张高效的输送网，依托完善的物流基础设施，将紧缺物资源源不断的运送到最需要的地区。

可以看到，在关键时刻，电商企业原先为加强竞争力而研发的技术，以及为构筑护城河而加码的物流及基础设施，都自动开放，成为了抗击疫情的一把尖刀。

如果将眼光放远，不仅仅是物流及供应链，也不仅仅是抗击疫情的一线，由电商产业延伸出来的在线药店、在线支付、生鲜新零售等领域都在本次疫情中起到了不可忽视的作用。

比如在已经全国居民“关门闭户”长达半个月的今天，保障居民日常生活所需，电商新零售又成为了必不可缺的一环。

守护在人民后方

2020的春节，初一抢口罩，初二抢米，初三抢酒精，初四抢护目镜，初五抢紫外线灯，初六抢手套，初七抢双黄连口服液，初八抢菜……

并不夸张，这就是普通居民在2020年春节的日常。曾经，家住农村的居民总是羡慕城市里的高楼大厦，以及便利的交通和设施；抗击疫情接近半个月，关在城里小区的居民开始无比羡慕农村居民，只因农村居民往往都有一片绿油油的菜地。

而在这菜市场不太敢经营，人不太敢去菜市场买菜的尴尬时间里，在线买菜成为了城市小区居民买菜的首选。

在此之前，电商产业的模式已经在生鲜领域燃烧，在线选购鲜肉、水果、菜蔬已经在部分地区引领潮流。但是从总体的生鲜市场来看，线下购买仍然是主流，线上生鲜新零售仍然处于前期的探索阶段。甚至在2019年冬，各生鲜电商的倒闭还成为了人们饭后茶余的谈资。

不过在凶猛的疫情面前，生鲜新零售和在线买菜适时为无数城区居民提供了必要的生活保障。数据显示，今年春节期间生鲜电商的订单量出现激增，其中京东到家联合近40 家连锁商超以及16 家社区生鲜连锁及菜市场全方位保障居民的生鲜需求，春节期间，其全平台的蔬菜、水果、鸡蛋等商品销售额分别同比增长了3-7倍。

而向来接地气的拼多多也很早就意识到了生鲜产品可能会出现的空缺，于是拼多多目前首批100吨蔬菜水果已将通过武汉中商等公司的运输渠道陆续抵达武汉四家资源紧缺的医院餐厅食堂，为4600名医护1个月的蔬果餐食需求提供保障。

尽管今日商务部等部门表示各地不得随意叫停关闭菜市场，但是作为人口密集区，人们去菜市场本身就具备一定的风险。在此情况下，幸好有初具规模的生鲜新零售顶上空缺，起码没有让“一罩难求”蔓延成为“一菜难求”。

不过生鲜电商也并非毫无风险，起码在快递员、外卖骑手的安全性方面需要作出更多的努力。最新消息显示，深圳新增一名患者为外卖骑手。虽然目前对该骑手如何感染，并对其他人员有无影响尚未可知，但是以骑手及快递员一人面对众多客户的特性来看，一旦这一环节出现患者，后果将不堪设想。

所以为了保证运送安全，生鲜电商及外卖行业应该在保证居民需求的同时，加强快递员、骑手的健康安全防护，以及采取 “不接触配送”等更加安全的配送方式。

此时想起，不禁捏一把汗，毕竟国内的新零售产业发展，也就在这几年而已。

总而言之，除了冲击在抗击疫情一线，整个电商产业也在默默的守护着人民的后勤保障。更不要说电商企业在捐款、物资捐赠、慈善机构等各方面提供的便利和帮助。这也由不得商务部在新闻发布会上表示：电商企业在保障市场供应上积极发挥独特的作用。

有人说，2003年的非典，火了电商；而2020年的新冠肺炎，也将会让电商大火。但其实并非这些疫情火了电商，而是时代的发展需要电商。在这场没有赢家的抗争之路上，不幸中的万幸是，我们有这些发展壮大、又富有责任心的电商企业，与我们一起共渡难关。