阿里联手12家机构 对疫情所需的医疗物资进行质检

中华PE:

2月7日消息，《

》获悉，近日，

联合瑞士SGS集团、德国TÜV莱茵、英国Intertek天祥集团等国内外12家权威质检机构，制定出包括海外商家资质、工厂审核、实地抽样、产品外观检测等符合疫情所需的医疗物资的各项标准，确保在紧急情况下，采购到符合要求的产品。

据介绍，质检主要分成4个环节：供应商资质审核、海外实地校验、国内入仓验货，以及留样送审。其中，针对供应商资质与产品的“海外实地校验”，是品控的关键环节。

而全球采购的物资到达国内后，“国内入仓验货”为产品质量把关又上了一道保险，排除运输途中的风险。在上海的仓库，SGS国内验货人员此前就拦截了缝制有瑕疵的手术服、外箱和内盒有破损进水的产品。

阿里巴巴工作人员介绍，目前，在韩国、俄罗斯、以色列、日本和德国等国家，大批货源已完成验资、采购等程序，整装待发。未来一段时间内，预计还将有超过千万件医疗物资，通过阿里巴巴全球直采抵达国内。