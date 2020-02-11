马云紧急出手：不仅共享员工 免商家半年服务年费 更砸200亿扶助贷款！

中华PE:

疫情之下，在全国商家生意迎来最难时刻，

用行动让大家再次了解到，“让天下没有难做的生意！”不仅仅是一句口号。

此前，当盒马提出要在这特殊时期，与月亏数亿的餐饮企业“共享员工”时，便有不少网友表示“简直是外星人脑回路！”

而今天，阿里巴巴更是发布了一份《阿里巴巴告商家书》，专门提出六大措施扶助商家，共渡这个特殊时期，包括减免多项费用，以及总额220亿元的资金支持。

让天底下没有难做的生意

阿里发布《告商家书》

今日，阿里巴巴集团与蚂蚁金服集团发布《阿里巴巴告商家书》，推出减免平台商家经营费用、提供资金支持等六大方面20项特殊措施，扶助中小企业发展。

阿里巴巴表示，让天下没有难做的生意，是阿里巴巴的使命。现在就是最难的时刻，也是检验我们使命坚持的时刻。从疫情开始以后，阿里巴巴就已经成立了抗击疫情和商家扶助两个专门小组，目前都在高速而有效地运转。我们深深懂得，在我们的商家生意难做的时候，我们有责任尽我们的绵薄力量去帮助那些遭遇困境的群体。

因此，在大量商家开始复工之时，阿里巴巴决定推出减免平台商家经营费用、提供资金支持等六大方面的特殊时期扶助措施，来帮助商家应对暂时的困难，打赢疫情中的经济仗。

六大措施扶助商家

总额220亿元的资金支持

具体而言，阿里巴巴专门提出六大方面20项特殊措施扶助商家，以及总额220亿元的资金支持。

一、减免平台商家经营费用

1、对所有天猫商家，免去2020年上半年的平台服务年费。

2、对所有淘宝、天猫商家，将其必用的网店装修工具“旺铺智能版”免费。

3、注册在湖北并当前已在使用星级服务商服务的天猫商家，可获得3个月免费店铺代运营服务。

4、菜鸟对2020年3月31日前新入仓商家减免2个月仓租。

5、全国口碑商户免除商品佣金至2020年2月29日，武汉口碑商户免除商品佣金至2020年3月31日。

二、提供资金支持，为商家提供低息免息贷款

1、蚂蚁金服旗下的网商银行专门为淘宝天猫上注册在湖北的商家拨出总额100亿人民币为期12个月的特别扶助贷款，其中前三个月贷款利息全免，后九个月利率打八折；

2、蚂蚁金服旗下的网商银行为淘宝、天猫等平台上的全国其他地区的商家提供为期12个月的、总额为100亿的特别扶助贷款，贷款利率打八折。

3、为缩短商家资金在途时间，对符合条件的淘宝、天猫等平台商家发货后无需等待消费者确认收货，即可收到由网商银行先行垫付的货款，2020年3月31日前此项服务免费。

4、饿了么口碑将向部分全国连锁餐饮企业提供总额10亿元专项扶持资金，疏解餐企运营成本压力。

三、补贴快递员，让物流转得更快

1、淘宝、天猫联合菜鸟设立10亿元专项基金，用于补贴供应链和物流。

2、针对快递员，提供揽收补贴、免费保险，免收菜鸟裹裹技术服务费等措施来促进快递网络的恢复。

3、对全国范围入仓的防疫相关商品免除2月份仓租以及上门提货的干线费用。

4、为经营跨境进出口的商家提供首公里、干线和海关清关的保障和补贴，降低疫情对这类商家的影响。

四、提供灵活就业岗位，让员工有活干、有收入

1、盒马与餐饮、酒店、影院、百货等行业开展跨行业“共享员工”，向企业待岗员工提供盒马工作岗位。这一模式将继续向其他行业延伸。

2、饿了么口碑推出“蓝海”就业共享平台，餐饮企业员工可“临时转岗”，成为外卖配送员或商超便利店员工。

五、为企业开放更多数字化服务能力

1、全国所有线下商户均可以零门槛免费入驻淘宝直播，并免费使用运营工具。

2、淘宝大学推出多项线上免费课程，在线辅导商家运营。

3、开放菜鸟智慧供应链大脑等数智产品和专属服务。

六、帮助企业远程办公和管理

1、钉钉“在家办公”功能免费开放，支持302人同时在线视频会议、员工健康关怀智能日报系统、“无接触考勤”、人工智能机器人“防疫精灵”等。

2、阿里云联合支付宝开放生态面向开发者提供七大激励政策，包括为优质开发者提供最高50万元现金激励、免费使用云资源和小程序模板3个月、免费使用数据可视化产品三个月等。

网友感动：达则兼济天下

对于阿里巴巴这一份《告商家书》，网友纷纷表示感动。

提出“共享员工”助餐饮业稳定就业

网友直呼“外星人脑回路”

上述措施中，有不少早已落实。如第四条：提供灵活就业岗位，让员工有活干、有收入。

众所周知，受疫情影响，餐饮行业亏损巨大：店都关了，但员工的工资还得照发。

行业巨头西贝莜面村的董事长贾国龙曾表示，“我们一个月工资发1.56个亿，两个月就三个多亿，三个月就四五个亿了。哪个企业储备那么多现金流？”他还指出“即使贷上款发工资，我觉得我们撑不过三个月。”

根据恒大研究院估算，仅仅春节7天假期内，受疫情影响，估算餐饮零售业2020年同期损失5000亿元。

餐饮行业陷入困境，成千上万员工在家待业；然而另一边，生鲜零售平台却是订单大增，人手极度短缺。

就此，盒马提出：与餐饮企业跨行业“共享员工”，向企业待岗员工提供盒马工作岗位，盒马将支付相应的劳务报酬。

“共享员工”这一概念一提出，网友便惊呆了，纷纷表示“ 简直是外星人脑回路！”

有的指出这是资源优化配置；也有的人为特殊时刻灵活应变，保障好员工和企业合理合法权益。

“共享员工”已接纳32家企业1800人

而最新消息是，这一模式不仅在餐饮行业获得响应，酒店、影院、百货等行业也纷纷加入。

自2月3日，盒马联合云海肴、西贝、探鱼、青年餐厅等餐饮品牌达成“共享员工”的合作后，陆续有餐饮、酒店、影院、百货、商场、出租、汽车租赁等32家企业加入进来。截止2月10日，已有企业员工1800余人加入盒马，正式上岗。

值得注意的是，与盒马合作用工的品牌拓展到运力公司。自2月8日起，上海大众出行、财新联合汽车租赁(北京)有限公司、壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司(1919)与盒马达成全国范围的用工合作。共同抗击疫情带来的冲击，合作解决现阶段待岗人员的收入问题，缓解企业成本压力，同时补充商超生活消费行业人力不足现状，实现互助共赢的临时过渡措施。

如2月8日，上海大众出行已经在上海部分门店测试汽车配送。首批参与配送的大众出行旗下运力已经集结，由拥有多年驾驶经验，熟悉上海市道路的“金牌司机”组成。与电瓶车配送相比，汽车一次配送可以带出2-3倍的订单。

此外，阿里巴巴在今天的《告商家书》中还指出，饿了么口碑推出“蓝海”就业共享平台，餐饮企业员工可“临时转岗”，成为外卖配送员或商超便利店员工。

以下是《阿里巴巴告商家书》全文：

（文章来源：中国基金报）