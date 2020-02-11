阿里发布“爱心助农”计划 打造紧急供应链
2020-02-11 11:20:17 作者： 来源：电商报 浏览次数：0 网友评论 0 条
中华PE:2月11日消息，阿里巴巴大农业办公室近日发布了“爱心助农”计划，聚合数字经济体力量，为全国核心产区滞销农产品打造紧急供应链，助力构建乡村数字化防疫网络。截至目前，云南、广西、四川、重庆等省市区的核心产区供应链均已部分打通，可直达销售的城市正不断增多。
据介绍，在“爱心助农”计划下，天猫、淘宝、聚划算、盒马、饿了么、阿里乡村事业部等，组成了线上线下农产品销售的网络。
据《电商报》了解，淘宝曾于2月6日上线“吃货助农”会场，消费者在淘宝App上搜索“吃货助农”四个字便能直达页面。淘宝方面表示，在“吃货助农“活动首批上线的有蒲江红心猕猴桃、烟台西红柿和黄瓜、临安的春雷笋、丹东草莓等十多款蔬菜水果。
到了10号，淘宝发布最新数据表示，“吃货助农”频道上线三天后销售农产品已超过300万斤。淘宝吃货方面还表示，据内部估算，每销售2000斤农产品，就可以帮助一户农民筹备到开春复耕所需费用。
本文链接：http://www.dsb.cn/114109.html来源：电商报 作者：电商报 唐云
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