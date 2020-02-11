阿里发布“爱心助农”计划 打造紧急供应链

中华PE:

2月11日消息，

巴巴大农业办公室近日发布了“爱心助农”计划，聚合数字经济体力量，为全国核心产区滞销农产品打造紧急供应链，助力构建乡村数字化防疫网络。截至目前，云南、广西、四川、重庆等省市区的核心产区供应链均已部分打通，可直达销售的城市正不断增多。

本文链接：http://www.dsb.cn/114109.html来源：电商报 作者：电商报 唐云