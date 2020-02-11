阿里巴巴发布告商家书 推出六大方面20项特殊举措扶助商家

中华PE:

2月10日消息，

集团与蚂蚁金服集团发布《阿里巴巴告商家书》，推出六大方面20项特殊措施，扶助中小企业发展。

据《电商报》获悉，阿里巴巴此次推出的六大举措旨在支持和鼓励全国特别是湖北等疫情较重地区的中小企业发展，包括减免平台商家经营费用、提供免息低息贷款、开放灵活就业岗位、补贴快递物流、提供数字化服务、支持远程办公等，来帮助商家应对暂时的困难，打赢疫情中的经济仗。

为降低中小企业的经营成本，阿里巴巴将免去所有天猫商家2020年上半年的平台服务年费，所有淘宝、天猫商家免费使用网店装修工具“旺铺智能版”。菜鸟对2020年3月31日前新入仓商家减免2个月仓租。全国口碑商户免除商品佣金至2020年2月29日，武汉口碑商户免除商品佣金至2020年3月31日。

为缓解中小企业资金压力，蚂蚁金服旗下的网商银行专门为淘宝天猫上注册在湖北的商家拨出总额100亿人民币为期12个月的特别扶助贷款，其中前三个月贷款利息全免，后九个月利率打八折；为全国其他地区的淘宝、天猫商家提供为期12个月的、总额为100亿的特别扶助贷款，利率打八折。为缩短商家资金在途时间，符合条件的商家发货后无需等待消费者确认收货，就能收到由网商银行先行垫付的货款。饿了么口碑将向部分全国连锁餐饮企业提供总额10亿元专项扶持资金，疏解餐企运营成本压力。

为了让企业待岗员工有活干、有收入，盒马与餐饮、酒店、影院、百货等行业开展跨行业“共享员工”，向企业待岗员工提供盒马工作岗位。这一模式将继续向其他行业延伸。饿了么口碑也推出“蓝海”就业共享平台，餐饮企业员工可“临时转岗”，成为外卖配送员或商超便利店员工。

为了让物流转得更快，淘宝、天猫联合菜鸟设立10亿元专项基金，用于补贴供应链和物流，针对快递员，提供揽收补贴、免费保险，免收菜鸟裹裹技术服务费等措施来促进快递网络的恢复。对全国范围入仓的防疫商品免除2月份仓租以及上门提货的干线费用。为经营跨境进出口的商家提供保障和补贴。

为了让更多中小企业找到数字化发展的路径，阿里巴巴将开放更多数字化服务产品和能力。全国所有线下商户均零门槛免费入驻淘宝直播、免费使用运营工具。淘宝大学推出多项线上免费课程，在线辅导商家运营。菜鸟将开放智慧供应链大脑等数智产品和专属服务。

为了让企业远程办公和管理更高效，钉钉“在家办公”功能免费开放。阿里云推出为优质开发者提供最高50万元现金激励等七项措施。