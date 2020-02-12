土地市场开启：房企拿地热情不减 多个城市出让地块

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2月11日，春节假期后北京开启土地首拍，出让3宗不限价涉宅用地，总起始价70.63亿元，总成交价80.05亿元。其中，首创以底价29.75亿元获得石景山区西黄村地块；华润联合中交以46.7亿元竞得北京市通州区马驹桥镇亦庄新城地块，溢价率为22.89%；京能以3.6亿元获得北京市大兴区采育镇宅地，溢价率为25%。专家表示，房企要积极关注各地的土地交易新规则，研究拿地机会，探索拿地方式，理清投资思路。

多个城市出让地块



除了北京，上海、杭州等多个城市土地市场11日开启。据中原地产统计，2月11日至27日，上海和杭州均有超过20宗土地入市。北京市规划和自然资源委员会网站显示，2月14日北京将再推出3宗宅地。

“近期北京推出多块优质土地，资金压力较小的企业值得考虑。”中原地产首席分析师张大伟表示，近期多地出让地块意愿较强，现在是房企拿优质地块的好时机。土地市场分化，整体溢价率走低。

据中国指数研究院统计，2月2日-9日全国40个大中城市推地总量较春节前增加104%，供应面积达739万平方米，但成交量、成交均价和土地出让金均走低。

热门地块溢价率高

值得注意的是，热门土地溢价率仍较高。如11日北京推出的3宗地块中，两块溢价率超过20%。2月4日，绍兴出让两宗宅地，溢价率分别高达135.29%和714.26%。

张大伟表示，房企拿地积极，显示出相关企业资金链较为充裕，且对疫情能够快速缓解有足够信心。易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，自2019年起，央企拿地积极性提高，与其资金实力雄厚有关。一些房企销售受到疫情的影响，后续拍地可考虑通过与央企合作等方式。对于一些尚未复工开工的房企，需积极研究拿地机会，以免在土地投资中掉队。

从1月的情况看，品牌房企拿地积极性颇高。中国指数研究院的数据显示，1月TOP10企业拿地总额536.4亿元，占TOP50企业的44.14%。龙头房企获取土地资源优势继续保持。

（文章来源：中国证券报）