比亚迪口罩遭疯抢？官方回应：网上拼单都是假的

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比亚迪相关高层人士告诉e公司记者，网上的拼单都是假的，公司目前不接受任何个人订单和外部订单，这些物资将统一协调且配合国家需要。

比亚迪要生产口罩的消息激起千层浪，除了使其股价从公布消息的2月8日53.85元涨至11日收盘的59.04元以外，各种拼单购买比亚迪口罩的消息也在社交媒体上“刷屏”。比亚迪相关高层人士告诉e公司记者，网上的拼单都是假的，公司目前不接受任何个人订单和外部订单，这些物资将统一协调且配合国家需要。如果对外销售，一定会进行官方宣布。

2月11日，国家发改委社会发展司司长欧晓理在发布会上透露，由于复工复产工作推进，防护物资的需求急剧增长。目前，口罩面临比较大的缺口。证券时报e公司记者提醒大家：目前口罩供给紧张，使得不少商贩浑水摸鱼、从中套利，甚至打着大企业的名号生产假冒伪劣。请认准官方渠道进行购买。

比亚迪：目前不接受任何个人订单

近日，拼单购买比亚迪口罩的消息在社交媒体上流传。被泄露电话号码的比亚迪某销售区经理甚至高呼“电话被打爆，每三秒一个微信好友申请，请高手救救我！”

e公司记者第一时间联系比亚迪相关高层工作人员进行询问。该人员对是否接受外部订单、口罩生产状况、车辆生产线状况等热点问题进行一一回应。

1.目前微信上流传的消息称“比亚迪口罩接单是100万个起，拼单购买比亚迪口罩”，并表示价格是1.8元一个，这是真的吗？个人拼单可以向比亚迪下订单吗？

比亚迪相关人士：目前不接受任何个人订单。

2.网上有些人在拼单后，表示“以企业身份向公司下订单”，公司会接受这种企业订单吗？

比亚迪相关人士：没有。公司优先考虑社会疫情需求、自用、上游供应商等，公司会统一协调且配合国家需要，目前，还不接受外部订单，有进一步消息会公布。

此外，网上很多不法分子生产不合格的口罩，然后打着比亚迪打名义进行销售，大家一定要认准官方销售渠道，不要看到有比亚迪logo就觉得是比亚迪生产的。如果公司对外销售，一定会进行官方宣布。

3.目前有比亚迪的供应商下订单吗？

比亚迪相关人士：我们正在积极的扩充产能，如果能满足政府的抗疫需求后还有余量，那么我们也会尽量满足供应商的需求。

4.目前比亚迪的口罩、消毒液生产线是什么状态？

比亚迪相关人士：在建设，还未投入生产。口罩等物资生产线的规划是：3天出图纸，7天出设备，10天出产品。预计口罩和消毒液将在2月17日前后量产出货（口罩产能本月底可达500万只/天，消毒液产能5万瓶/天）。

5.生产线用于生产口罩等物资后，是否会影响整车生产？

比亚迪相关人士：不会，因为口罩等物资的生产线是新建的，和整车生产线是相互不影响的。

此外，另一位接近比亚迪的人士告诉e公司记者：“比亚迪生产口罩并不是为了开拓新的领域，一方面是履行社会责任，参与抗疫；另一方面主要是为了保证比亚迪的车辆产能。因为比亚迪工厂若缺少防疫物资，会影响正常开工；上游供应商若缺少防疫物资而无法开工的话，会影响对比亚迪原材料的供给。”

证券时报·e公司记者提醒大家：目前口罩供给紧张，使得不少商贩浑水摸鱼、从中套利，甚至打着大企业的名号生产假冒伪劣。请大家认准官方渠道进行购买。

比亚迪抗“疫”进行时

自新型肺炎爆发以来，比亚迪一直在积极参与抗“疫”。在1月24日，比亚迪与滴滴合资公司亚滴出行承担了武汉全市40%的运力。4天后，比亚迪通过比亚迪慈善基金会向湖北省慈善总会捐赠爱心资金1000万元，用于支持疫情防控。此外，比亚迪海外分公司采购价值100万元的疫情防控物资N95口罩，2月6日从比亚迪巴西分公司发往国内。

2月7日，比亚迪为全国近百个城市出租车司机送“安全”，第一批2万个N90口罩捐赠已相继交付深圳、西安、武汉等地出租车司机，其中1万个N90口罩捐赠已交付深圳出租车协会；第二批12万个一次性口罩也正在安排发出。

2月8日，为缓解深圳医疗物资紧缺，比亚迪又再度紧急援产口罩和消毒液。据悉，2月17日前后便可量产出货，其中，口罩产能本月底可达500万只/天，消毒液产能5万瓶/天。

2月10日，比亚迪慈善基金会捐赠了3000个口罩至应城市人民医院及华中科技大学同济医学院附属同济医院。

比亚迪董事长兼总裁王传福近日表示，新型冠状病毒肺炎疫情的出现，一定程度上对行业经济的发展、对企业生产经营都造成了一定影响。但公司相信这个影响是短期的，随着疫情从控制到平息，消费和生产经营会逐渐恢复，我国经济长期向好、稳定向好的趋势没有改变，产业链迈向价值链中高端的趋势没有改变。比亚迪结合全国各工业园发展情况，严格按照各地复工安排规定和部署，在做好疫情防控工作的基础上，适时调整生产经营计划，全力做好上下游产业链衔接，稳定产业发展和市场预期。

口罩缺口仍较大 企业纷纷跨界抗疫

2月11日，国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制举行新闻发布会，国家发展改革委社会发展司司长欧晓理透露，由于复工复产工作推进，防护物资的需求急剧增长。目前，口罩面临比较大的缺口。

截至2月10日，我国口罩企业复产率达到76%。欧晓理表示，下一步要千方百计促生产，最根本、最重要的一条是六个字：复工、达产、扩能。将帮助还未复产的口罩企业，解决复产过程中遇到的人员、资金等困难，促进复工。对于还未达到满负荷生产企业，帮助其恢复产能，支持其实现两班倒、三班倒生产，做到人休息而机器不休息。对于有条件扩大产能的企业，我们会安排中央预算内投资，予以支持。

根据工信部数据，1月25日时口罩日产量仅为800万只。而截至2月3日，全国22个重点省份口罩日产量已达1480.6万只，产能利用率达到了67%。截至2月10日，全国口罩生产企业产能利用率已经达到76%。

中国纺织品商业协会安全健康防护用品委员会会长雷利民也在接受采访时透露，2月底每天预计能生产各类口罩1.8亿只。

但是，该供应仍然无法弥补目前的口罩短缺。若是全面复工，按照第四次全国经济普查数据，国内法人单位和个体经营户合计就业人口高达5.33亿人，按每人每天一只口罩计算，至少每天需要5.33亿只口罩。

巨大的缺口使得多家企业纷纷加入“跨界抗疫”，除比亚迪外，中石化、上汽通用、五菱等企业也都表示建设口罩生产线。据wind统计，目前，国内口罩概念上市公司逾30家。天眼查数据显示，从1月1日至2月11日，先后共有超过3500家企业新增了“口罩、防护服、消毒液、测温仪、医疗器械”等经营范围。