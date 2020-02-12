517项事权下放临港新片区 “特斯拉”速度有望常态化

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在企业高效复工复产的同时，上海自贸试验区临港新片区11日再传佳音：临港新片区管委会获准集中行使一批行政审批和行政处罚等事项。这意味着，新片区营商环境将再上台阶，新片区管委会将可以更好地发挥经济管理权和自主改革权，全力推进各项改革落地。

上证报记者11日从临港新片区管委会获悉，《上海市人民政府关于由中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会集中行使一批行政审批和行政处罚等事项的决定》（下称《决定》）近日已正式印发。这是上海市政府根据《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区总体方案》等相关文件对新片区管委会的集中赋权。

第一批事项共517项，涉及投资、人才、金融贸易、科技创新、规划资源、建设交通、生态市容、文化旅游等多个领域的事权。其中，市级事权291项，包括156项审批类事权和135项执法类事权。区级事权226项，包括79项审批类事权和147项执法类事权。

临港新片区管委会制度创新和风险防范处负责人吴群峰表示，这是新片区管委会全面深化改革、推进治理体系和治理能力现代化的主要保障，也是推动新片区特殊经济功能塑造、产业集聚发展、城市管理水平提升的重要抓手，将有利于更加快速和高质量地推动新片区经济发展、产业集聚、优化企业服务、创新审批模式、优化营商环境。

“事权承接之后，新片区管委会将进一步深化改革，充分发挥管委会的自我改革权限，进一步减少审批、优化流程，能取消审批的取消审批、能审批改备案的改备案、能实行告知承诺的实行告知承诺、能优化服务的优化服务。”吴群峰说。

据介绍，接下来，新片区管委会拟将特斯拉项目的一体化审批服务模式全面应用于新片区事权改革上，有针对性地进行体制机制改革、深刻转变政府职能，持续优化营商环境，以一流的营商环境来保障新片区的开发建设。

当年开工、当年建成投产、当年销售交付的“特斯拉”速度一度被海内外企业津津乐道，更被视为上海营商环境进一步优化的典型案例。业内人士认为，上述举措的施行，意味着“特斯拉”速度有望常态化。

具体看，517项事项中，人才方面涉及国内人才引进审批、留学人员及其家属来沪工作办理户口审批两个重磅事项，这将使新片区成为具有人才引进和归国留学人员落户审批权的特定区域。

在高科技企业方面，上海市科委直接将高新技术企业审核和上海市技术先进型服务企业审核等事项直接下放，使得新片区对“专精特新”等科创类企业的扶持力度显著增强，进一步聚焦发展人工智能、集成电路、生物医药、航空航天等前沿产业完善产业配套和创新生态。

此外，新片区管委会在规划资源、建设交通、生态市容等方面的事项也比原先有了大幅增加，集成度更高，对企业办事便利度也有极大的促进，从而使得新片区在打造一流营商环境上有了更大的保障。

据悉，《决定》发布之日起到2020年5月1日，上海市、区相关部门和临港新片区管委会要完成集中行使事项的交接工作。目前，新片区管委会正在组织各部门开展事权交接工作，以最快时间完成各项交接工作。加快组建新片区综合执法机构、市场监管机构。尽快启动第二批事权下放工作。