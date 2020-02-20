突发！北大方正被申请重整，体量3000亿！

中华PE:

体量超3000亿的中国最大校企方正集团，债务危机迎来新进展。

日前，方正集团旗下6家上市公司齐发提示性公告表示，北京银行申请对方正集团重整。若能顺利进入重整程序，6家公司的股权结构可能会发生变化。

这总资产超3000亿元的校企，正面临着沉重的债务负担，资金危机随去年末的第一比债务违约引爆。方正集团有望迎来重整，意味着其或将通过重整程序走出困境。

值得注意是，两天后即本周五，方正集团20亿展期债券将到期。

北京银行申请重整方正集团

2月18日晚间，北大方正集团有限公司（简称：方正集团）旗下上市公司方正证券、方正科技）、中国高科、北大医药等齐发公告称，方正集团于近日收到北京市第一中级人民法院送达的通知，北京银行向北京一中院申请对方正集团进行重整。

这意味着，自2019年12月初首次出现债务违约的方正集团，或将通过重整程序走出债务危机。

不过，目前重整仍有待法院审理。

根据公告，债权人提出的重整申请是否被法院受理，以及方正集团是否进入重整程序，尚存在不确定性。

另据方正集团18日在上海清算所披露的公告，方正集团是在2月14日收到了北京市第一中级人民法院送达的通知，北京银行向法院申请对方正集团进行重整的理由为， 方正集团未能清偿到期债务，且明显不具备清偿能力，但具有重整价值。

据介绍，针对重整申请，法院应当就申请人是否具备申请资格、是否有重整可行性等内容，进行听证。一方面，对符合法律规定的申请应当及时受理，不得拖延阻碍；另一方面，对不具有重整可能的申请应不予受理，不能让重整制度变成债务人组织债权人实现权利的手段。

旗下6家上市股权股权或迎变

北大方正官网显示，方正集团是北京大学于1986年投资创办的大型国有控股企业集团。

1986年，北京大学投资40万元注册成立了方正集团的前身——北京大学理科新技术公司。发明的“汉字信息处理与激光照排系统”的两院院士王选，奠定了方正集团的起家之业。

在此基础上，经过多年不断发展，方正集团逐步形成了IT、医疗、产业金融、产城融合等业务协同发展的产业格局，旗下拥有方正科技、北大医药、中国高科、方正证券4家A股上市公司和方正控股、北大资源26家上市公司。

公开数据显示，截至2019年9月底，方正集团总资产3657.1亿元。2018年，方正集团年收入达1333亿元，位居“中国企业500强”第138位、“中国电子信息百强企业”第5位。

根据6家上市公司的公告，如果重整申请被法院审理，方正集团进入重整程序，将可能对上述6家公司股权结构等产生影响，或导致控股权发生变更。

以下是截至公告日即2月19日，方正集团在4家A股上市公司中的持股情况：

方正科技：方正集团持有公司控股股东方正信产100%股权,方正信产持有公司股份数量为276,333,368股，占公司股份总数的12.59%；

北大医药：方正集团持有公司股东北大医疗85.60%股权，北大医疗持有公司股份数量为70,328,949股，占公司股份总数的11.80%；北大医疗持有公司控股股东西南合成100%股权，西南合成持有公司股份数量为170,356,260股，占公司股份总数的28.58%；

中国高科：方正集团持有公司股份数量为117,482,984股，占公司总股本的比例为20.03%；

方正证券：方正集团持有公司股份数量为2,284,609,852股，占公司股份总数的27.75%；

另外2家港股上市公司也分别在告知函公告中明确表示，重整对公司股权可能产生影响。

超300亿存量债务压身

2019年12月2日，北大方正集团2019年度第二期超短期融资券“19方正SCP002”违约，未能按时兑付本息，引爆了方正的资金链危机，这也是方正集团的首次债务违约。这笔超短期融资券的债券发行总额是20亿元，本计息期债券利率为4.94%，债券期限是270天。

资金危机爆发后，联合资信随即将北大方正集团长期信用等级由AAA下调至A，评级展望为负面。方正集团所持有的方正证券、中国高科等上市公告的股票也纷纷被冻结。

2019年12月23日方正集团公告，方正集团在2019年12月23日支付“19方正SCP002”原存续期间的应计利息。至于本金部分，债券持有人会议表决决定展期两月，将“19方正SCP002”本金兑付日变更为2020年2月21日，也就是本周五，期间利息按照原利率4.94%计息。

这意味着，距离债券到期仅剩下两天时间。

Wind统计显示，截至2月18日，北大方正24只未到期债券存量规模为365.4亿，一年内到期规模为73亿。

方正集团2019三季度财务报告显示，该公司在2019年1-9月份实现营业收入917.69亿元，归属于母公司股东的净利润为-31.93亿元。

根据合并资产负债表中披露的负债规模，截至9月30日，北大方正集团的非流动负债中，应付债券872.37亿元，非流动负债合计1122.22亿元，流动负债合计1907.30亿元，负债合计3029.51亿元。

结合债券到期情况和公司经营情况看，北大方正集团负债水平升高，盈利能力下降，偿债压力加大，存在较大集中兑付压力。

方正战略投资人尚未确定

尽管债权人已提出重整申请，方正集团的战略投资人面纱仍有待揭开。按照法律程序，法院裁定受理重整申请后，将指定管理人全面接管方正集团，依法合规推进清产核资、债权申报与审查工作。

值得注意的是，北大方正集团首次出现债务违约的第二天，在方正集团债务危机引爆后，方正集团被曝“正引入大型央企为战略投资人”。

12月3日，方正证券在公告中称，经该公司向方正集团书面函证，按照中央关于高校所属企业体制改革的相关部署，北大资产拟为方正集团引入大型央企作为战略投资人。

公告还称，北大资产正就此事与各方紧密沟通，目前尚未最终确定战略合作方及具体交易方案，后续能否顺利推进存在重大不确定性。一旦最终确定，方正集团实际控制人将可能发生变化。

在此前后，央企中交建、泰国正大集团旗下的正大金控以及珠海国资委旗下的珠海华发集团在国有四大AMC之一的中国信达前后被传抛出橄榄枝，请求参与到方正集团的改制中。

但以上传言均以落空告终。