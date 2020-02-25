工信部：积极推进电商与生产企业对接 相关产品已陆续发货

中华PE:

2月24日消息，针对不少网民反映“买不到

”的问题，

今日表示，将充分发挥

平台覆盖广、配送强等优势，积极推进电商与生产企业对接，并鼓励电商平台企业动员供应链上下游企业在靠近原材料产地转产消杀产品生产线，提升供货能力。

工信部称，已紧急协调蓝月亮(中国)、纳爱斯集团、上海利康、山东海燕、山东华实、山东罗欣药业等重点生产企业，为天猫、京东、苏宁、网易严选等主要电商平台持续供应消杀产品。

目前相关产品已陆续发货，至2月底累计可向电商提供84消毒液75.8万瓶(460吨)、免洗手消液500箱(1吨)、酒精消毒喷剂5万瓶、医用酒精消毒片2000万片(20万盒)、二氧化氯泡腾片20万瓶(20吨)。

工信部的数据还显示，截至2月20日，84消毒液、免洗手消液和酒精等主要消杀产品的日产量较1月底分别提高了207%、151%和270%，从总量上看，前期供需矛盾已明显得到缓解。