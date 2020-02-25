良品铺子尝鲜“云上市” 零食业竞争进入下半场

中华PE:

2月24日消息，由于疫情暴发，上交所取消了原定的现场敲钟仪式，改为网络上市仪式。今日，总部位于武汉的企业

成为第一家通过视频上市敲锣的企业，而这也是A股历史上第一次没有现场敲钟的上市仪式。

据《电商报》了解，良品铺子此次发行价格为11.9元/股，发行市盈率为22.99倍，中签率为0.0425%。良品铺子募集资金净额为4.2亿元，上述资金将用于全渠道营销网络建设项目、仓储与物流体系建设项目、良品信息系统数字化升级项目、食品研发中心与检测中心改造升级项目四大项目。

上市首日，良品铺子开盘涨停，股价报收17.14元/股，上涨44.03%，总市值达68.73亿元。实际上，开盘直奔涨停并不意外。《电商报》注意到，今年2月12日，良品铺子发布网上发行申购情况，有效申购倍数就高达7053.56倍。

不过，良品铺子一度对上市兴趣不大，2016年良品铺子董事长杨红春还称，不着急IPO，上市的唯一好处是提升知名度，外界以为这个企业做得不错。“第一我们账上不缺现金；第二融资没有去处，没有炒股和搞房地产的打算，单做零食用不了很多钱。”

这次良品铺子招股书则显示，良品铺子总募集资金金额约7.73亿元，主要用于渠道建设，其中“全渠道网络建设项目”拟投入4.46亿元。

据《电商报》了解，良品铺子从线下门店起家，2006年第一家门店在武汉开业，直到2011年才试水电商，是较早开展线上业务的零食企业之一。根据其2020招股书显示，公司2019上半年营收中，线下线上占比分别为54.81%、45.19%。

但在其之前，同类竞争对手中三只松鼠、来伊份、洽洽等公司先已上市。A股市场休闲零食板块里，已覆盖有坚果炒货、卤制品、面包烘焙等多个细分领域。

此外，在良品铺子上市前夜，另一家休闲零食电商品牌——百草味再被卖身。2月23日晚，好想你发布公告称，拟通过现金出售的方式，向百事饮料出售上市公司持有的百草味100%股权，此次交易中，百草味作价为7.05亿美元(49.53亿人民币)。

好想你表示，随着三只松鼠、良品铺子等企业成功上市，互联网休闲食品行业的竞争也进入白热化阶段。加速进军中国休闲食品界，也是百事选择收购百草味的重要原因。

根据此前数据显示，国内休闲食品市场规模2018年便已突破1万亿元。而市场需求大、营收增速高、行业集中度低等，是市场看好休闲零食板块的主要理由。

但对该板块的担忧也极为趋同，休闲食品因为进入门槛并不高，行业竞争较为激烈，再加上净利率偏低、线上下模式拓展存在不确定性等，都是行业面临的现实挑战。

总的来看，竞争未有减缓，随着良品铺子的上市和外资巨头的进场，休闲食品行业竞争将进入下半场，整体盈利性或将会提升，市场集中度也会进一步提高。未来谁将脱颖而出，《电商报》将保持关注。