互动易回复要小心！又一家“口罩概念股”疑迎合股价炒作被关注

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又一公司因互动易回复遭关注！

近期，融捷健康（300247）多次在互动易平台回复投资者有关口罩、远程医疗、干细胞治疗等领域的业务和技术问题。市场随即“嗅到”了风向，融捷健康也因口罩概念意外走红，并于2月27日、28日连拉两个涨停。在此之前，公司股票已经于2月12日、2月24日收获两个涨停，当时互动易已经出现关于口罩的相关问答。

巧合的是，2月27日，公司原实际控制人金道明及其一致行动人随即推出减持计划，拟以集中竞价方式减持本公司股份1600万股。

针对上述现象，深交所表示关注，要求公司明确相关业务的具体财务数据及对经营业绩影响，并说明互动易回复是否存在主动迎合市场热点、炒作公司股价、配合相关股东减持等情形。

3月5日，公司对关注函进行回复，明确相关业务对公司经营业绩不构成重大影响。值得一提的是，电子口罩2019年营业收入仅为1.1万元；因疫情影响，2020年电子口罩销量有所增加，截至3月2日，销售额为77.68 万元，但占公司总体销售收入比重仍然较小。

涉口罩概念收获数个涨停

证券时报·e公司记者关注到，融捷健康互动易近期最早一次出现“口罩”字眼是在2月11日的一则投资者提问中。虽然公司于2月13日才做出回复，但股票却已经在前一天（即2月12日）涨停。

2月14日，公司集中回复了几则投资者提问，回复内容均涉及疫情防控。具体涵盖参股子公司安徽中盛溯源生物科技有限公司（下称“中盛溯源”）干细胞治疗业务、安徽影联云享医疗科技有限公司（下称“影联云享”）远程医疗业务、桑乐金红外理疗房杀菌效用等。值得一提的是，其中两个问题的提问时间分别1月23日、1月31日。

2月24日，互动易上又出现投资者问及公司口罩生产及销售情况。公司并未于当日做出回应，但公司股价再度涨停。

2月27日，公司集中回复了相关问题，并在口径上做出改变。此前仅表示有口罩产品，此次明确了口罩产品出口韩国东南亚等地，出口占比80%，且在疫情期间比较热销。当日，融捷健康盘中强势拉升并封涨停，2月28日，继续一字涨停。

值得一提的是，2月28日，公司披露股价异动公告，并未曾提及 “口罩”业务相关情况，表示不存在应披露而未披露事项。

当日，融捷健康因连续两日涨幅偏离值累计达25.47%登上龙虎榜。从龙虎榜数据看，参与本次行情的资金多为游资。其中，中信建投成都马家花园证券营业部较为活跃，分别排名买5、卖3，买入金额和卖出金额分别为436万、235万。

口罩相关业务对业绩影响不大

口罩、远程医疗、干细胞治疗等业务到底对公司业绩影响几何？

根据回复内容，融捷健康子公司乐金环境2019年家用净化器、电子口罩及车载净化器销售收入占总体销售收入比重较小，预计占比分别为4.0135%、0.0015%、0.0004%，对整体经营业绩不构成重大影响。其中，电子口罩为便携式净化器产品，2019年营收仅为1.1万元。

据介绍，除家用净化器外，电子口罩及车载净化器主要以OEM为主。近三年来，电子口罩收入呈逐年下滑趋势，2017年-2019年营收分别为162.42万元、2.15万元、1.11万元。

公司表示，因疫情影响，今年相关产品订单有所增加，截至2020年3月2日，乐金环境已签订销售合同金额为918.12 万元。其中，家用净化器 840.44 万元，电子口罩77.68 万元。

关于参股子公司影联云享的远程医疗业务，公司表示，影联云享负责建设运营的安徽省影像云平台已联网 1252 家医疗机构，在疫情期间通过远程会诊筛查病例，且有部分确诊为新冠肺炎；关于参股子公司中盛溯源的干细胞治疗业务，公司则明确表示与本次疫情无直接相关，且未取得有权部门的批准，目前无成功案例。

融捷健康持有影联云享、中盛溯源的股权比例均为15%，上述股权按金融资产进行核算，以公允价值计量股权。截至三季度末，对公司财务和经营业绩没有影响。然而，上述子公司最近一年又一期均处于亏损状态，若后期持续亏损、现金流明显恶化，可持续发展受到威胁，或新一轮融资时估值低于公司投资时的估值时，可能会对公司产生投资减值风险。

原实控人减持

2月27日，公司接到持股5%以上股东、原实际控制人金道明及其一致行动人的减持计划告知函，拟在公告发布之日起15个交易日后的6 个月内，以集中竞价方式减持本公司股份1600万股，占公司总股本的1.99%。

与此同时，此前推出889.74万股减持计划的股东韩道虎也于3月2日减持457.66万股，一天内用掉计划额度的一半，减持均价为3.54元/股，减持总金额为1620万元。

2018年8月，金道明及其一致行动人马绍琴、金浩通过转让5.07%股份并将剩余股份表决权委托给融捷集团，出让控制权。此后，金道明等人便通过减持逐渐退出。截至目前，金道明及其一致行动人合计持有12.27%公司股份。

公司在关注函回复中表示，不存在主动迎合市场热点、炒作公司股价，配合相关股东减持的情形。

经询问，金道明及其一致行动人未来6个月内仍有通过大宗交易方式减持股份的计划，减持数额约为1600万股，具体减持时间暂未确定，减持资金用途为偿还债务和个人资金需要。

连续两年亏损

2018年度，融捷健康实现营业收入10.6亿元，净利润为-7.8亿元；根据业绩快报，2019年营业收入为7.26亿元，同比下降31.68%，净利润为-7亿元。若按业绩快报数据测算，公司已连续两年亏损。

根据《深交所创业板股票上市规则》，若连续三年亏损，将可能被暂停上市。

公司表示，2019年度受市场总体经济环境低迷及贸易摩擦等因素的影响， 部分子公司营业收入大幅下滑，产品毛利率有所下降，导致经营亏损。

证券时报·e公司记者关注到，造成公司业绩亏损的一大原因是商誉减值。此前，融捷健康通过并购深圳卓先实业有限公司（下称“深圳卓先”）、安徽久工健业有限责任公司（下称“安徽久工”）、上海瑞宇健身休闲用品有限公司（下称“上海瑞宇”）、深圳市福瑞斯保健器材有限公司（下称“福瑞斯”）、Saunalux等企业，完善大健康产业链，形成了10亿余元商誉。2018年度，由于深圳卓先、安徽久工经营不达预期，公司全额计提上述两项并购形成的 6.4亿元商誉。

据2019年业绩快报，因上海瑞宇、福瑞斯业绩下滑，融捷健康将继续计提商誉计提减值准备。数据显示，上海瑞宇、福瑞斯对应的商誉为3.7亿元。

若2019年度对上述商誉进行全额计提，公司的商誉减值风险将得到充分释放。

值得一提的是，2019年以来，公司处理了多项不良及亏损资产，以降低经营风险，回笼资金。2019年4月，公司转让安徽久工及母公司部分应收账款；2020年1月，公司拟转让亏损参股子公司厦门爱玛康科技有限公司35%股权；2020年2月，完成亏损子公司Saunalux100%股权转让。