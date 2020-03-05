阿里健康股价“忽上忽下” 互联网医疗如何发展

中华PE:

3月4日消息，《

》注意到，今日一开盘，

股价以16.10港元高开，随后波动下跌，以15.64港元收盘，下跌1.88%。

形成鲜明对比的是，昨日，港股受刺激经济措施消息影响，市场表现先高后低，最终微跌6.86点，恒生指数收市报26284.82点，但是阿里健康是港股交易市场的亮点。股市一开盘，该股股价高开近5%，随后涨势强劲，盘中涨幅甚至超过11%，最终涨升8.6%，收报15.94港元。

那么，阿里健康的股价为何“忽上忽下”呢？昨日阿里健康股价的强势上涨，与国家医保局、国家卫生健康委日前联合印发《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》（以下简称《意见》）有密切关系。

《意见》明确，对符合要求的互联网医疗机构为参保人提供的常见病、慢性病线上复诊服务，各地可依规纳入医保基金支付范围。互联网医疗机构为参保人在线开具电子处方，线下采取多种方式灵活配药，参保人可享受医保支付待遇。

随后，多家投行纷纷表示看好阿里健康的发展前景，提高目标价。花旗研报指出，阿里健康能够借助支付宝在电子支付上的优势，快速寻求省级政府的合作，成为“互联网+”医保服务的受益者，上调目标价43%至20港元。

中信建投发布研报也称，支付端的问题得到解决将有利于培养患者线上就医的习惯，促进互联网医疗行业加速发展。在医疗需求未被满足和政策支持的背景下，疫情结束后行业仍将维持高增长。

但为何仅过了一天，阿里健康的股价又呈现回调的状态呢?其实，资本市场的交易本就受多种因素的相互影响，很难单独拎出一种绝对因素。加之随着新冠肺炎疫情在全球开始蔓延，市场情绪较为波动。最后，某企业的股价的短期波动不能全面反映行业的发展前景，最重要的还是弄清楚企业的基本面。

那么，互联网医疗行业到底会如何发展，疫情带来的流量红利是行业的风口还是昙花一现？《电商报》注意到，此次爆发的新冠疫情，让之前并不活跃在大众视野中的互联网医疗服务迅速升温。

2月8日，国家卫生健康委办公厅下发了《国家卫生健康委办公厅关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务工作的通知》，通知充分肯定了互联网医疗的重要作用，明确提出“要充分发挥互联网医疗服务优势，大力开展互联网诊疗服务。

今日，阿里健康宣布，在之前和天猫联合“放心购药计划”的基础上，进一步推出“慢病福利计划”，为慢病人群提供专属“云医生”、原厂药品直供、个性化用药指导等一系列慢病管理服务。

毋庸置疑，互联网医疗平台在此次疫情防控中发挥了巨大作用，让更多用户通过在线问诊开始真正接触到互联网医疗服务，提高了互联网医疗用户的整体规模和渗透率。

但是此次疫情收获的大批新增用户，能否在疫情结束后保留下来，仍然需要打上一个问号。尤其是云问诊与线下看诊的体验仍存在较大差距，是以，互联网医疗的发展仍需要带宽、设备的进一步推动。