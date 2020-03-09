基金圈大消息！这类产品审批或将优化 一细分类别有望爆发！

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自去年10月证监会正式实施公募基金常规产品分类注册机制之后，债券类产品审核或面临新的变化。

据中国基金报记者了解，近期行业内传出债券基金审批调整消息，此次在原本基础上再次优化，将此前的普通债基、政金债、摊余成本法债基、发起式债基四大类通道合并为两类通道，其中二级债基单独列为一个通道，其他债券基金共享另一个通道。

二级债基审批或单列通道

大力提升公募基金主动管理能力，未来或在产品层面得到进一步支持。

近日，有业内人士透露，债券基金审批通道发生了些许调整，原来债券基金下设的普通债基、摊余成本法债券基金、证金债、发起式债券基金四个审批通道，未来二级债基会单独列出，其他债券基金归为另一类通道。

“最近听闻有基金公司接到相关通知，此前债券基金细分的四个审核通道调整为两个，每个通道仍是批复一只基金后再报新的基金。”一位业内人士表示。

另一位基金公司人士证实，部分债券基金审批通道合并确有此事。一位基金公司产品部人士从业内了解到，除了二级债基金单列审批通道，其余纯债类基金归为另一类通道之外，针对需要转型的短期理财债券基金也设有单独审批通道。

不过，也一位基金公司产品部人士表示，确有听到业内关于二级债基金单列通道，其余债券基金审批通道合并的消息，但目前无法了解更多细节。

“近期也听闻债券基金审核通道有新的调整，但所在基金公司最近没有上报债券基金，对此事并无详细了解。”另一位基金公司产品部人士也这样说。

“我们也在行业内听说了相关消息，但是从公司角度并未接到相关的通知。”据一家大型基金公司产品人士表示，若确实出现这一变化，对基金公司上报债券产品会产生影响，会更考验产品设计能力。

“或许是因为业内上报的摊余成本法债券基金数量偏多，从此前债券基金获批速度也可以感受到，摊余成本法债券基金从上报到获批本来就不是特别快。”一位基金公司投研人士反馈，所在基金公司当时上报产品时也曾得到反馈，相比其他债券基金，混合型债券基金审批速度相对更快，目前债券基金审批通道调整或许也是进一步明确。

固收加业务发展驶入“快车道”

“根据此前的产品上报安排，每家基金公司只能上报两只摊余成本法债券基金，每年也只能上报两只证金债指数基金，若是部分债券基金审批通道合并之后，基金公司在产品布局时需要将归为同一个通道债券基金做权衡考虑，根据业务需要决定相关产品上报的先后顺序。”一位基金公司产品部人士如此评价债券基金调整带来的影响。

另一家基金公司人士也表示，目前暂时还没有评估这一变化的影响，因为公司发力点还是在权益领域，但肯定会考虑债券相关产品的上报顺序。此外，按照目前速度推算，债券类产品每年获批的数量会较之前减少一些，更利好中小型基金公司。

“我们现在上报的基金里既涵盖摊余成本法债券基金，也在考虑上报其他主动管理型的产品，不过，作为中小基金公司，本来待批产品就不如大型基金公司多，因此影响并不大。”另一位基金公司市场部人士评论。

“现在鼓励发展权益类基金，而且从上半年的市场机会判断，股票市场的投资机会相对较大。从大类基金产品布局上看，债券基金并不是今年战略布局重点。不过，若是考虑到细分债券基金类型分类，股票市场表现向好，二级债基也会有发展空间，可以考虑根据机构客户需求上报此类产品。”一位基金公司产品部人士介绍今年所在公司产品线布局思路。

“从目前债券基金审批通道调整上看，相对利好二级债基。”上述基金公司投研人士表示，尽管最近债市收益率下行，纯债基金净值上升较快，但对于新发纯债基金来说，债券收益率已经很低，建仓难度较大，目前对于纯债基金而言，发行时点也并不理想，因此基金公司近期也不急于发行相关纯债基金。

至于摊余成本法债券基金，在上述基金公司投研人士看来，这类基金体现不出基金公司主动管理能力的产品，本来就不应该是基金公司大力发展的重点，审批调整也影响不大。

事实上，资管新规发布之后，理财产品陆续进行净值化转型，银行销售渠道也非常欢迎其他资管机构提供“固收+”产品，增加客户黏性，包括二级债基在内的固收增强策略型产品也成为多家基金公司发力重点。

“银行理财产品净值化转型过程中，绝对收益策略很受市场欢迎。即使同为债券基金，基金公司也应该重点发展二级债基等加强型策略产品，这才是基金公司核心竞争力。”一位基金公司产品部人士在此前采访种提到，“很多基金公司出于扩大规模的考虑，布局摊余成本法定开债基。但从规模良性发展的角度考虑，纯债、二级债等普通的开放式基金，每天都能开放申赎，业绩好的基金可以形成规模、业绩的正向循环。”

（文章来源：中国基金报）