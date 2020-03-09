拼多多：3月起男性消费者平均订单增速超过女性近15个百分点

中华PE:

3月9日消息，

昨日发布了《女神节男性送礼热门商品

》。拼多多

显示，3月开始，男性消费者平均订单增速超过女性消费者近15个百分点。

该榜单还对3月以来，男性消费者涉及“礼物”“女性”等相关关键词商品订单进行统计，最终“鲜花”“香水”“口红”再度上榜，成为男性送礼“老三样”。

榜单显示，3月以来，拼多多平台男性消费者购买的鲜花订单数量环比上月同期增长321.8%。其中，玫瑰、百合、康乃馨等热门花卉的订单增长超过400%。并且男性消费者购买口红、香水的订单分别环比增长了287.9%，252.4%。

据《电商报》了解，拼多多的百亿补贴在一定程度上也促进了消费。该公司曾在2月28日宣布上线为期3天的“百亿补贴节”， 活动商品覆盖了平台全部类目，多款商品在平台补贴下达到全网历史最低价。拼多多也为此次为期三天的百亿补贴节设置了6亿元的专项补贴资金。