电子商务促消费升级 每天快递量超2亿件恢复正常水平

25日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍电子商务促进消费等情况。



商务部电子商务司副司长蔡裕东表示，疫情期间，电子商务发挥了独特而重要的作用。根据国家统计局数据，一季度网络零售规模和去年基本持平，实物商品网上零售额增加了5.9%，这说明网络零售对消费的促进作用有进一步提升。在促进电子商务线上线下融合方面，商务部主要做了4方面工作，一是开展数字商务企业创建，培育一批能提供数字化服务的企业；二是开展电子商务示范基地、数字服务出口基地建设；三是引导电商平台加强与中小微企业的供需对接；四是提高数字化人才储备，加强产学研联动。

蔡裕东介绍，商务部、工信部、国家邮政局、中国消费者协会将举办“双品网购节”，4月28日正式开幕，持续到5月10日。参加活动的平台及企业超过109家，综合电商、垂直电商、服务类电商都会积极参与，把质优、物美的商品和服务推送给广大消费者。





国家邮政局市场监管司副司长边作栋认为，电子商务与快递物流是互相促进、紧密联系的，目前快递业所支撑的实物商品网络零售额已经占到社会消费品零售总额的1/5。现在，每天快递量已超过2亿件，基本恢复到正常水平。





农村快递物流方面，全国已有96.6%的乡镇设立了快递服务网点。今年一季度，农村地区收投的快件量超过30亿件，支撑工业品下乡和农产品进城超过2000亿元。国家邮政局近期还启动了“快递进村”工程，力争用3年时间推动符合条件的建制村基本实现村村通快递。





近年来，信息消费一直保持高速增长，拓展了人们的数字生活新空间。工信部信息技术发展司一级巡视员李颖说，疫情期间，在线医疗、网络教育、生鲜配送、新零售等消费需求爆发式增长，越来越多人享受到信息消费的便利。一季度，我国移动互联网累计流量同比增长39.3%，今年3月户均移动互联网接入流量达到9.5GB，为近12月以来的最高点。





相比消费电子商务，工业电子商务是企业间的、数字化的供应链。近年来，我国工业电子商务加速成长。李颖介绍，工信部持续推进工业电子商务创新发展，截至3月底，我国重点行业骨干企业的工业电商普及率达62.5%，在原材料、装备等领域培育了一批交易规模达到百亿级、千亿级的工业电子商务平台。疫情以来，工业电子商务企业在解决防疫复工难点、痛点、堵点方面，发挥了支撑和赋能作用。





据介绍，截至4月24日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例838例，其中重症病例49例。新增无症状感染者29例，其中境外输入4例；当日转为确诊病例1例，为境外输入；当日解除医学观察24例；尚在医学观察无症状感染者983例，其中境外输入150例。



