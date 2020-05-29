京东战略投资国美！认购1亿美元可转债 今年618注定硝烟弥漫

中华PE:

没有永远的朋友，也没有永远的敌人。

曾经在家电零售市场势不两立、酣战许久的国美和京东，达成深度战略合作。

5月28日晚，国美零售(0493.HK)公告，与京东(NASDAQ:JD)签署战略合作协议。京东宣布认购1亿美元国美境外可转债，初步股份转换价为每股1.255港元，较国美零售5月28日收盘价溢价38%，假设悉数行使转换权，京东将获得约6.2亿股国美新股份，约占国美发行转换股份扩大后的已发行股本的2.80%。双方将在采购、营销、物流和家电后服务、加盟店等多层面加大合作。

而早在4月19日，拼多多也通过认购可转债的方式和国美零售达成战略合作，拼多多宣布将认购国美零售发行的2亿美元可转债，如最终全部行使转换权，拼多多将最多获配12.8亿股国美新股份，约占国美发行转换股份扩大后股本的5.62%。

国美零售对第二、第三大电商左拥右抱，发力线上线下融合的决心明显，“合纵连横”对战阿里苏宁阵营的意图也很明显，家电零售格局或将生变。

从入驻京东平台到引入战略投资

3月13日，国美对外宣布，其官方旗舰店正式入驻京东平台，成为继五星电器之后又一个全面拥抱京东的线下传统零售企业。

两个多月后，在618购物节和京东赴港二次上市前夕，双方合作升级。

国美零售5月28日晚公告显示，国美向京东发行1亿美元可换股债券，初步股份转换价为每股1.255港元，较国美零售5月28日收盘价及截至5月27日前5个连续交易日平均收盘价溢价37.91%。假设已悉数行使转换权，则将发行约6.2亿股新股份，占公司公告日期现有已发行股本约2.88%，占公司扩大后的已发行股本约2.80%(假设公司已发行股本并无其他变动)。华兴资本担任本次交易独家配售代理。

图片截取自国美零售公告

供应链优势互补为国美引入京东战略投资的重要原因。根据协议，国美将“家·生活”供应链、中大件物流仓储配送、服务体系、全国2600多家门店等“零售新基建”接入京东平台，为其提供更高质量、更丰富的商品与服务，提高用户体验。

在本次合作中，尤为引人关注的是双方在联合采购方面的合作。基于双方原有的采购优势，国美和京东联合后形成中国最大的家电采购规模，家电零售格局“大变”。除联合采购外，国美、京东还将在联合营销、物流和家电后服务、加盟店等多层面加大合作力度。

而供应链输出层面，双方将进一步深化关系。双方约定，国美将为京东提供家电与“家·生活”整体解决方案等优势性商品，扩充京东平台家电商品品类，而京东将为国美提供非家电商品，扩充国美商品SKU，加速推进全品类进程。

双方还将在物流和服务层面也展开系统性合作。国美旗下安迅物流将为京东提供大家电送装解决方案，届时安迅物流中大件家电的自营物流仓储、配送服务，特别是大家电送装同步服务将向京东全面开放。此外，国美管家将为京东平台用户提供家电全生命周期管理和“家·生活”服务解决方案，提升京东平台用户生活品质。

值得注意的是，国美超16万社群和直播也将作为重要的零售资产向京东开放。根据协议，京东供应链商品将通过国美门店、社群、直播等渠道和方式满足全国用户的需求。同时，双方数据共享、技术互通，为消费升级提供精准、优质的商品和服务。

国美零售总裁王俊洲表示，国美与京东将在供应链、物流、服务等多个维度展开合作，共同加大对线上线下融合的深入探索，双方将一道促进新型消费转化为制造业的新动能，带动家电产业提质升级。

京东集团表示，此次合作是京东集团的又一次战略延伸，一年多来，京东集团已经连续投资了五星电器、迪信通、联想来酷等企业，并针对不同场景打造出了京东电器超级体验店、京东家电专卖店、京东数码专卖店等一大批多样化业态。与国美的战略合作，不仅标志着京东一体化开放的加速，更代表着京东依托自身的供应链、物流、技术等基础设施推进生态共创，与合作伙伴共同致力于更高效和可持续的发展的决心。

618前夕京东合纵连横

受疫情影响，零售消费市场一度笼罩上阴霾，618购物节被认为是今年以来最大的消费购物节，阿里、京东、苏宁等均表示投入百亿规模补贴力度，试图联合商家打响抗疫消费回血之战。

图片来自京东

对于正处于规模扩张中的拼多多，以及“直播带货”能力突出的抖音、快手，618购物节的表现市场也十分关注。

显然，京东在筹备购物节的同时，除了准备翻新的“玩法”，并没有放松战略扩张步伐。就在与国美签署合作的前一天，5月27日，京东与日活超3亿的短视频直播平台快手也签署战略合作协议，双方将在快手小店的供应链能力打造、品牌营销和数据能力共建等方面展开深入合作，共同打造短视频直播电商新生态，具体合作将在618期间落地。

值得注意的是，京东与国美的合作内容也涉及社群和直播，直播或将成为今年618各方集中发力抢夺流量的新赛道。

阿里方面此前介绍，今年天猫618购物节期间，成千上万线下门店通过淘宝直播深入参与线上大促，排队走进淘宝直播间的，不仅有300位明星、600位总裁，还有超过1万家线下门店、5万名柜员。

618不只是购物节，也是市场传闻京东赴港上市的日子。据媒体报道称，京东将会在6月18日左右回港二次上市，上市的股票份额为5%，筹集资金接近30亿美元。

6月18日这一天，无论是平台销售战果，还是上市表现，京东都令人十分期待。

（文章来源：中国证券报）