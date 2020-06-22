易会满：大幅提高证券期货犯罪刑期上限

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中国证监会主席易会满日前在接受财新专访时表示，证监会近期集中力量查办了“两康”等一批影响恶劣的重大财务造假案件，对上市公司财务造假零容忍已逐渐成为市场共识。

易会满表示，治理财务造假，行政罚款多少不是最主要的，后续的民事追偿和刑事惩戒构成了立体化的惩治体系，这更为重要。证监会将和有关方面一起行动，一方面抓紧推进中国特色证券集体诉讼制度落地，充分发挥投资者保护机构作用；另一方面，继续加大工作力度，推动刑法修订，大幅提高证券期货犯罪的刑期上限和罚金标准，让违法犯罪者承担应有的责任。

“这些努力将有助于形成行政法、民事追偿和刑事惩戒相互衔接、互相支持的立体、有机体系，对造假者形成有效震慑，显著改善市场生态，保障我国资本市场沿着法治诚信的道路行稳致远。”易会满表示。

瑞幸咖啡财务造假事件曝光以来，中概股广受波及。对此，易会满表示，企业跨境上市是资本市场全球化环境下的“共赢”选择。瑞幸咖啡财务造假事件完全不能代表全部在美国上市的中概股公司。“后疫情”时期，各主要金融市场可能共同面临“资产荒”局面，对优质上市资源的争夺必将更加激烈。相信国际投资者会根据符合自身最大利益的需要作出明智选择，相关在美上市公司也会审时度势，根据自身情况作出妥善应对。

易会满表示，中国证监会高度重视跨境监管合作，始终坚持开放合作态度。在跨境监管领域，我们始终坚持尊重国际惯例、体现互相尊重、开展有效沟通、寻求互信共赢的基本原则。中国证监会仍将一如既往地加强与美国监管同行的合作。在共同查处上市公司财务造假等违法违规行为方面，认真履行跨境监管合作义务，按照国际组织的多边执法合作安排对外提供执法协助，共同维护市场公平秩序，保护投资者合法权益。“我们理解并尊重美国资本市场宽进严管的监管理念，针对瑞幸咖啡等个别跨境上市公司出现的监管问题，我们认为加强跨境合作才是解决问题的正途。”易会满称。

近期，中概股回A再次成为热点。对此，易会满表示，各个国家和地区的市场都有自己的上市标准和条件。近期中国证监会发布了《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》，沪深交易所也针对红筹企业在科创板和创业板上市分别发布了相应的监管安排和信披指引。从目前在美上市公司情况看，有一些不一定能够满足境内的上市条件。做企业总归要有一个盈利模式，靠烧钱、讲故事、炒题材，没有持续经营能力，财务长期亏损，不适合上市，这是各方监管共识。