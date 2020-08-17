桂浩明：科创板为何成为融资主战场

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开板才一年多的科创板，发展速度非常快，截至8月11日，上市公司数量已经达到148家。而更令人瞩目的是，今年前7个月，科创板一级市场融资超过1465亿元，而同期沪市主板融资705亿元，深市创业板和中小板分别融资228亿元和137亿元，这三部分合计融资1070亿元，约相当于科创板融资量的73%。显然，如今的科创板，已经成为中国股市上融资的主战场。





一般来说，在科创板上市的企业，规模都不会很大，而且科创板对前来上市的公司，在行业上也有一定的要求，这些都可能对其融资能力产生一定的限制。事实上，在不少投资者的印象中，科创板虽然会发展很快，但其规模不一定能做得很大，尤其是在起步阶段，融资数量是有限的。但从现在的情况看，科创板的融资规模，似乎超出了市场的预期。









上市效率提高





在这里，有这样几个因素是值得关注的。





首先是科创板实施了注册制，实质性地降低了上市的门槛，强调提高包容性。于是，就有很多原先并不符合境内市场上市条件的公司(如同股不同权的公司、红筹架构公司、处于亏损状态的公司)，现在就可以到科创板上市了。这就有效地扩大了科创板候选公司的队伍，而其中还有一些公司体量庞大，融资规模也不小，这就直接做大了科创板的规模。





其次，由于科创板实施了注册制，极大地提高了审核、过会的效率。通常情况下企业从提出上市申请到最后完成注册，只需半年左右时间。





第三，科创板在新股发行时，采取了市场化的定价方式，而不再拘泥23倍市盈率的习惯做法，一些行业属性好、成长性优异的公司，市场给予了上百倍的市盈率。这样一来，同类型公司在科创板上市，可以比在其他板块上市募集到更多的资金，这就大大提升了企业选择科创板的积极性。不少同时也符合其他板块上市条件的企业，纷纷选择到科创板上市，这也就使得科创板较其他板块拥有相对更多的优质上市资源，它的融资能力自然也就得到了提升。





市场吸引力十足





最后，科创板新股上市后，交易活跃，市场定价相对也比较高，对于券商、投资者以及上市公司来说，形成了一个多赢的格局。这种潜在推动，也驱使了更多企业在进行IPO规划时，主动把科创板作为首选目标。如果说这种状况在去年更多还只是一种意识的话，那么到今年则有了大量的实证，自然会转变为很多企业的实际行动。所以，科创板成为股市融资的主战场，不是偶然的，其中有其必然的因素。换个角度来说，也反映出实施注册制的科创板，其机制灵活，具有更大的市场吸引力，也得到了投资者的广泛认同。



