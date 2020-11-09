桂浩明：应鼓励持有人对基金进行长期投资

中华PE:

近期，证券

市场

震荡幅度比较大，行情走势一度偏弱，不时出现的白马股“闪崩”更是对投资者的信心带来了冲击。有人发现，此间

在运行中有较为明显的卖出操作，不但主动管理的

是如此，被动跟踪型的

也是如此，其中还不乏一些发行时十分抢手的“爆款基金”。

众所周知，按有关规定，基金是有一定的持仓要求的，譬如股票型基金在进入常态化运行以后，股票仓位不能低于60%。而指数型基金则要求不低于95%。这也就意味着在理论上，基金应该是保持高仓位运行，不可能进行大幅度的减仓。相关的统计也表明，股票型基金大都长期保持75%的仓位，甚至更高。

既然如此，那么为什么人们却发现基金又有较大的减仓动作呢？这里的原因在于，基金用于投资的资金，并非其自有资金，而是从市场上募集来的，它只是代替基金持有人管理这些资产而已。在基金过了封闭期以后，基金持有人就有权力随时赎回。如果在某个时间，基金持有人根据其自己的判断，要求赎回基金，而如果此时基金仍然想要保持原来的持仓比例，那么就必须卖出部分股票，也就是被动减仓。特别是指数型基金，由于一般仓位很满，所以如果遇到较大规模的赎回，就只能在二级市场卖出相当数量的股票来应对。因此，当人们看到有基金在大量卖出股票时，需要想到的，应该是有基金持有人在大量赎回基金。最近的一些数据也间接地证明了这一点：好多不久前发行时被热捧，只能比例配售的基金，如今的份额相较成立时要少几十亿甚至上百亿，无疑这些份额是被短线的基金持有人赎回了。

基金持有人要求赎回基金份额，这本来就是他的权力，应该予以尊重。但问题是，如果基金持有人在短时间内就赎回基金，对基金的运作是不利的，并且由此也会对大盘的平稳运行带来负面影响。因此，就像鼓励投资者中长期投资股票一样，也应该鼓励基金持有人中长期持有基金。而要这样做，除了加大力度宣传中长期持有基金的积极意义，还应该采取一些其他相应的措施。

举个例子，现在基金普遍实行差异化的赎回收费制度，即持有时间越长，赎回费用就越低。这的确是鼓励基金持有人中长期持有基金的，但是由于现在很多基金是通过银行等代理发行的，而申购赎回费用是银行代理手续费的主要部分，从现实利益出发，银行的确有积极性引导客户频繁交易，特别是在有新基金发行时，通常会动员客户赎回老基金申购新基金，而这客观上是加大了基金份额的无序变动。

而要化解这个问题，应该从银行等机构的代理费用结算模式上动脑筋，譬如在尾随佣金的提取上作些调整，弱化银行等代理商过度依靠申购赎回费用获取收益的倾向。另外，以上所谈到的基金都是开放式基金，因为其份额是开放的，才会使得出现大量的申购赎回成为可能。其实，现在也可以考虑适当发行一些封闭式基金，或者是有较长封闭期，以及只有在一定时间段才打开封闭的半开放式基金，这些基金的份额相对固定，就能够避免基金持有人短线赎回对操作带来的不利影响。

而只要封闭式基金能够在证券市场上正常交易，其流动性也就有基本保证，那么基金持有人也就无需担心在急需使用资金时出现套现问题。总之，鼓励基金持有人长期投资基金，既要进行长期投资理念的培育，同时也应该有些相应的政策，而这样做的目的，还是为了给基金一个相对宽松的运行条件，也给市场一个较为平稳的运行环境，避免因为制度设计不周全，导致基金份额的不稳定，引发不必要的波动。

如今，中国证券市场正出现投资指数化、机构化的趋势，这是一个好现象，而要推进这个趋势，鼓励对基金的长期投资是必要的，在这方面，应该还有大量的工作需要去做。