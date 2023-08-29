农银汇理基金廖凌：在市场震荡中发挥低波动优势

中华PE:

近期，A股市场震荡加剧，公募基金的净值也出现较大波动。在此背景下，部分基金公司开始发力均衡配置型产品，试图以低波动提升投资者的体验感。

农银均衡优选混合已进入发售期，该基金拟任基金经理廖凌表示：“A股整体估值处于底部区间，具备中长期战略配置价值，目前是入场的好时机。”据悉，他将以绝对收益为理念，待组合进入稳健状态后再提升锐度，期望给投资人创造较好的持有体验。

廖凌有11年证券从业经历，其中1年为券商资管港股通专户投资。多元化的投资经历，使其具备跨市场投资视野，形成了中观行业景气和基本面深度研究相结合的投资风格，擅长挖掘稳健成长及价值重估的中长线优质公司。

价值均衡、稳健成长和回撤控制是对廖凌投资风格的准确概括。“港股波动巨大，其投资经历对我影响较大，使我十分注重风险控制，逐渐形成了价值均衡与稳健成长的投资风格。在个股选择层面，我建立了‘负面清单制度’，对存在缺陷的个股坚决不投，比如管理层不靠谱、公司商业模式很差、现金流创造能力弱、有高资本投入等。”廖凌说。

廖凌告诉记者，如果选择的是成熟行业，会优选竞争格局较好的龙头公司，因为经过多年“厮杀”后胜出的龙头公司，长期投资能获得更高的收益。如果是偏成长型行业，他会选“长坡厚雪”的细分领域，再结合公司潜在成长空间、基本面的可验证性、现金流创造能力、竞争格局以及管理层等因素，选择资质稳健的“隐形冠军”等类型的公司。

年初AI主题投资火热时，廖凌坦言并没有过多参与，主要是因为相关公司不符合他的选股框架。“我对估值和基本面的要求比较高，很多AI公司未来的成长空间会比较大，但对我来说其短期基本面的可验证性较弱。当然，也有一些AI标的进入了选股池，但它们更偏向制造属性。”

据悉，拟由廖凌管理的农银均衡优选混合是一只股债平衡型基金，投资于股票、可交换债券和可转换债券（不含分离交易可转债的纯债部分）资产比例合计占基金资产的30%至60%。

廖凌表示，股债平衡型基金充分运用多资产配置策略，根据市场变化及时调整权益仓位，同时配置一定比例的固定收益资产，在保持总体风险相对平稳的基础上，追求相对较高的投资收益。他会运用以持有到期为主的固收策略，相机调整权益持仓，根据市场形势不断调整股债配置比例，进而实现控制波动的目的。

在权益资产配置上，廖凌表示自己不是赛道型基金经理，不会在单一赛道过分暴露风险，会选择基本面变强的方向。在权益组合配置上，他会采取行业适度均衡、个股适度集中的策略，当个股业绩确认性较高的时候会果断重仓。

对于后市，廖凌认为，经济将稳步复苏，A股整体估值处于底部区间，具备中长期战略配置价值，目前是入场的好时机。市场中期主线体现为“复苏”与“创新”，结合中观行业景气和产业发展趋势，将重点关注内需修复、出口链、科技创新等投资方向。