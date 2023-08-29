财富管理机构如何适应新变局

中华PE:

近年来，随着我国经济快速发展和居民收入水平不断提高，居民投资理财意识不断觉醒，财富管理需求迎来爆发式增长。整体来看，过去十年的财富管理市场，行业转型不断深化，投资品种日渐丰富、投资渠道不断拓宽、市场化水平持续提升，服务的内涵也随之得以拓展。

在笔者看来，这一系列深刻变化主要体现为两个层面：

一是投资者需求日益多元化并将不断拓展。高净值人群和中高净值人群的数量和财富规模持续增长，为财富管理行业提供了广阔的市场空间。

截至2022年末，我国高净值人群达230万人，同比增长12.2%；中高净值人群达1400万人，同比增长10.7%。这类客户群体对财富管理的需求不再局限于单纯追求高收益，更多的是综合考虑资产保值增值、风险充分分散、税务合理优化、家族有效传承等多元化目标。与此同时，随着互联网技术和金融科技的高度发展，财富管理人群的结构日益趋于年轻化、普惠化、数字化，这也对财富管理服务的灵活性、便捷性以及个性化提出了更高要求。

财富管理行业的长期发展将受到如下因素影响：一是共同富裕加速推进，普惠需求蓄势待发。中等收入群体不断壮大，更多新增可支配收入有望转化为有效的财富管理需求，从而带动财富管理需求规模迅速增长。二是地产投资结构升级，金融资产需求旺盛。未来的房地产市场更多着力于满足“刚需”和“改善型”居住需求，投资性需求的想象空间明显收窄，必然促使更多财富管理资产逐渐流向金融市场。与地产相关的优质资产，未来或将更多地通过资本市场以股票债券、公募REITs（不动产投资信托基金）、地产基金等方式体现其内在的配置价值。三是老龄人口不断壮大，养老金融亟待创新。随着老年人口数量日益增长，养老型财富管理需求十分旺盛，第三支柱养老保险体系建设迫在眉睫。该类需求具有鲜明的长期性和稳健性特征，或逐渐成为未来十年乃至更长时期财富管理的核心需求场景之一。四是地缘风险抬升，避险情绪显著上升。近年来，地缘政治风险升级，引发全球金融市场剧烈波动，欧美和新兴经济体股市大幅下挫，大宗商品价格逆市上涨。受其影响，全球投资者风险偏好下降，财富避险需求走强，资金大幅流入黄金、美元资产、人民币国债等方向。跨境、跨资产、跨市场的专业性资产配置需求将成为财富管理的重要诉求之一。

二是财富管理模式进入新的创新发展阶段。随着财富管理市场规模持续壮大，结构日趋多元，行业竞争不断加剧。财富管理机构要想在竞争中脱颖而出，就必须不断提升自身的专业、创新、服务等核心竞争力。与此同时，科技创新和监管完善也对财富管理机构战略布局的灵活性、战术反应的敏感性提出了新的挑战。

这就要求财富管理机构必须快速响应和适应客户需求的变化，提供更加适配的财富管理服务。笔者认为，具体而言，可从以下四个维度进行探索：

一是服务的综合性和完整性。通过提供广覆盖、专业化、标准化与定制化的财富管理服务，满足客户不同阶段、不同偏好、不同目标的配置需求，强调综合性和一站式，追求构建长期稳定的客户合作关系，培育客户忠诚度。

二是服务的多样化和创新性。不断丰富财富管理的服务产品货架，根据客户不同的风险偏好和收益预期，提供与之相适应的服务产品，并通过数字化手段掌握市场变化，接受客户反馈，迭代优化产品设计和投资策略，提高财富解决方案的市场竞争力与客户持有期体验。

三是财富管理渠道的灵活性和便捷性。近年来，财富管理机构充分运用现代科技手段，根据客户的不同理财习惯和偏好进行分类分群，通过灵活性和便捷性的财富管理渠道，提高服务效率和客户体验。应当进一步加大科研与客户需求的对接，增强客户便利度。

四是财富管理方案的个性化和差异化。财富管理机构根据客户不同特征和需求，提供具有高度针对性的差异化财富管理方案，开展及时有效的陪伴服务，随时调整服务精准度，确保方案的合理性和可行性。

可以说，未来二十年，财富管理机构面对的是一个充满美好前景的蓝海市场，同时也是一个充满竞争和挑战的行业格局。须时刻保持行业洞悉力和开放创新思维，才能统筹好战略和战术，在正确的道路上坚定前行。