8月份银行理财规模增速明显放缓 存款“降息”有望助推规模回升

8月份银行理财规模环比增速呈现明显放缓态势。据广发证券固收团队发布的数据，截至8月31日，银行理财规模较7月末微增约0.1万亿元。而7月份银行理财规模曾环比增长超1.3万亿元。

在受访人士看来，8月份银行理财增速趋缓主要有两方面原因：一是历年7月份有银行存款回流银行理财的惯例，因此7月份银行理财规模出现快速增长，而8月份增速则会放缓。二是，近期“认房不用认贷”等利好政策密集出台，按“股债跷跷板”效应，银行理财机构担心债市回调影响理财产品收益率，因此放缓了发行节奏。

8月份银行理财规模微增

据广发证券固收团队发布的数据，8月份银行理财规模环比增速仅为0.4%；而7月份银行理财规模曾环比增长5.2%。

就8月份银行理财增速放缓这一现象，国盛证券固收团队首席分析师杨业伟对《证券日报》记者表示，银行理财规模变化具有季节性规律，往往在季末下降，季初回升，7月份规模大增后，8月份增速趋于平缓。其中的原因是，银行季末往往存款冲量，有动力将银行理财资金吸纳转回表内，而次月资金重新回流银行理财。

内蒙古银行研究发展部总经理杨海平对《证券日报》记者表示，7月份银行理财规模环比大幅增长确有季节性因素，8月份规模增长会有一定的放缓。今年8月份增速趋缓的另一个原因是，近期随着楼市支持政策密集出台，宏观经济出现恢复性增长的向好趋势，这有可能引发债市回调，导致银行理财净值回调。不过，一般投资者不具有这样的专业性，银行理财机构则会调整发行策略，选择较好的发行窗口期，这也会降低银行理财的短期发行规模。

实际上，8月末，随着利好政策陆续出台，银行理财规模有明显的缩水。上述广发证券数据显示，截至8月31日，银行理财规模较8月25日减少3006亿元。广发证券固收团队认为，近期稳经济相关的重要政策陆续落地，对债市情绪带来一定冲击。

从今年前8个月银行理财的规模变化来看，目前距近两年规模高点（29万亿元）仍有一定距离。杨业伟表示，今年以来银行理财规模缓慢恢复，银行理财机构努力在稳定负债端和提升产品吸引力之间取得平衡，结果是，封闭式产品占比提升，产品负债端稳定性增强，但可能是为了增强产品吸引力，新发封闭式产品期限缩短。目前银行理财规模距离近两年高点仍有超万亿元的距离。

银行理财规模增长缓慢也与行业正在转型升级密不可分。农业银行副行长林立在该行2023年半年度业绩发布会上表示，2022年是银行理财全面净值化的元年，面对市场波动，业务发展面临一定的挑战，整体规模有所减少，这正说明以往冲规模、粗放式的传统增长方式，已经成为过去。

年内规模增幅有限？

银行理财规模的变化不仅会影响债市走势，反过来也会对银行理财产品的净值产生间接影响，因此其变化备受市场关注。多位受访人士认为，银行理财规模今年未来几个月将会继续增长。

杨业伟表示，今年居民进行预防性储蓄较多，同时存款利率预计仍将趋势性下行，银行理财收益率优势凸显，这也有助于存款回流至银行理财。如果不发生赎回等风险事件，银行理财规模大概率会回升，但是增幅可能有限，预计下半年规模高点在28万亿元左右。

邮储银行研究员娄飞鹏也对《证券日报》记者表示，存款和银行理财的规模变化存在一定的跷跷板效应，存款利率下降有助于提升银行理财吸引力，增加银行理财规模。由于近期存款降息针对定期存款，因此，存款降息对理财规模增加的作用不是一次性的，而是逐步释放。据此看，这对未来理财规模增加有一定正面作用。

杨海平表示，银行存款利率下调客观上会提升银行理财规模，但也要客观、全面看待其作用。例如部分居民存款是出于防御性目的，即使存款利率下行，其也不会转向投资银行理财产品。“从长远来看，随着银行理财机构强化投研能力，提升产品研发能力，加强投资者教育，并适度承担风险，以及在监管鼓励银行理财资金活跃资本市场的背景下，未来规模仍有可能创新高。”