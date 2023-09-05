交通银行业务总监上海市分行行长涂宏：深刻领会“四个放在”精神做强“上海主场”优势

中华PE:

2023年是银行业备受考验的一年。

这一年，经济处于波浪式发展、曲折式前进的阶段，企业和居民金融信贷需求也发生了一些变化。

面对近年来外部环境的变化，总部位于上海的交通银行已提前调整发展战略，并迅速落实。去年5月，交通银行业务总监涂宏兼任上海市分行行长。

交行这一调整传递了一个强烈信号：新时期上海市分行在全行中的定位发生变化，集团做强“主场优势”战略意图明显。

那么如何在当前的经济环境中，做强主场优势，在激烈竞争环境中脱颖而出？上海证券报记者近期专访了交通银行业务总监兼上海市分行行长涂宏。

新时代的主场优势

涂宏表示，理解交行及上海市分行的发展，必须建立在深入理解上海市发展战略的基础之上，要建立在深入领会党中央“四个放在”的格局之上，即把上海发展放在中央对上海发展的战略定位上、放在经济全球化大背景下、放在全国发展大格局中、放在国家对长三角发展的总体部署中思考谋划。

交行战略目标与上海市新时代的发展定位具有天然契合。交行是唯一总部在沪的中管金融企业，集团各类直营机构和大部分子公司落户上海。

整个集团形成了以商业银行业务为主体，金融租赁、基金、理财、信托、保险、境外证券、债转股等业务协同联动的发展格局。同时，交行形成了横跨五大洲的境外经营网络，国际化、综合化优势明显。

因此，交行建设具有特色优势的世界一流银行集团的战略目标，也与上海“五个中心”建设和“四大功能”建设密不可分。

其中，交行上海市分行责任重大。“近期，我们深刻学习和领会上海市委十二届三次全会精神，对‘建设什么样的上海、怎么建设上海’这一根本性问题有了更加深刻的领会，对交行履行职责使命、助力谱写沪上现代化建设新篇章有了更强的政治自觉。”涂宏说。

他表示，交行上海市分行深刻领会党中央将交行总部放在上海的战略考量，坚持把各项工作更加全面深入地放在推进中国式现代化大局中谋划，放在上海新时代新征程新使命中定位。

交行从总行层面始终把“上海主场”建设作为率先创新突破，示范引领全行高质量发展的战略工作。因此，做强“主场优势”，交行不仅拥有天时，更具地利和人和的优势。

深度融入上海

交行上海市分行目前市占率位于前列，但与四大行仍有一定距离。

无论是从网点还是从人员配备看，交行上海市分行目前与四大行上海分支机构仍有差距。目前交行上海市分行网点共计有132个，员工4000余人，两项指标尚不及一些大行的一半。

面对这样的市场格局，涂宏有自己的判断。他认为，交行上海市分行的优势是集团总部位于上海，集团旗下多家子公司均注册在沪，战略协同效应明显。

“如果从这个角度看，我们是有明显优势的。”涂宏表示，“除关注业务规模外，更重要的是，交行服务要让上海市民有感，要让政府有感，要让企业有感。”

深度融入高速发展的上海经济，银行要对市场细微变化保持高度敏感，并持有专业的态度。履新上海市分行的一年中，涂宏不断调研，不仅走遍了全市42家市属企业，还对上海各区经济结构与产业布局进行了深入研究。

涂宏表示，要客观看待银行所面临的“资产荒”，上海地区企业金融需求还是很旺盛的，特别是涉及中小企业的普惠金融。如何优化信贷投向，将信贷资源精准投入“3+6”重点产业、4个新赛道、5大未来产业等重点行业，以及新市民服务、上海国际消费中心建设等重要领域，才是当前须思考的问题。

涂宏介绍，对于中小企业，交行将通过政策支持其发展壮大。例如，积极响应监管最新要求，强化“大普惠”视角，做好更广大中小微企业信贷支持，落实好普惠金融顾问制度，推动普惠金融增量、扩面、下沉。在推进乡村振兴方面，扩大“神农e贷”产品覆盖面，下沉乡村金融服务，支持上海农业总部企业走出去，做大涉农贷款规模。在服务科技创新策源功能方面，今年以来交行上海市分行进一步升级分行科技金融创新服务体系，通过12家科技特色支行，更好地为科技企业提供专业队伍、专有政策、专属产品、专设流程、专控风险、专项考核的六专服务机制，全方位、全流程支持科创企业。

数据显示，交行上海市分行在科技金融领域实现了较大发展。科技金融贷款规模从2021年底的200亿元跃升至目前的超700亿元。与此同时，利用集团综合化经营优势，还可以衍生更多业务需求。

涂宏表示，数字化转型也是交行上海市分行的优势，可以弥补线下物理网点不足。

据介绍，交行上海市分行围绕上海市“高效办成一件事”“15分钟社区生活圈”建设，紧密对接上海城市数字化转型，积极推进便捷市民就医，“惠民就医”项目被确定为上海标准，签约量和交易量居市场首位，实现上海公立医院全覆盖，并将成功经验复制推广到57个城市。

目前，交行上海市分行还积极通过数字化手段促进中小微企业发展。交行将坚持做好普惠贷款信用和合规风险管理。做好潜在风险客户排摸工作，及时掌握中小企业客户经营情况及财务状况，做到风险隐患早发现、早处置，实现风险与发展的平衡。

创新谋定新发展

如何开发出特色业务，也是考量银行经营能力的一个指标。

涂宏透露，交行上海市分行发展在加速“主场优势”的同时，还需要布局前沿领域，跟随上海发展战略，探索创新金融服务，绿色金融及贸易金融均是未来发力重点。

据悉，交行与上海石油天然气交易中心合作，为首单以人民币结算的进口液化天然气采购交易提供金融服务，并与交易中心进行油气国际板系统对接，助力人民币国际化。同时，积极参与人行数字人民币货币桥测试，助力上海打造成为数字人民币功能布局重要节点。

交行紧跟上海在“三个贸易、一个便利化”方面的部署，支持临港新片区跨境业务创新发展，对接临港管委会合作“跨境通”平台，优化“单一窗口”金融服务功能，为离岸贸易发展提供各项支撑。交行还创新推出NRA、FTN、FTU、OSA和创新离岸人民币账户等五类境外机构账户一体化管理，支持临港高水平对外开放。

服务上海国际绿色金融枢纽建设也是交行履行的国有大行重要职责之一。

“从调研情况看，未来数年欧盟等海外区域一旦开始征收碳税，将对客户产品体系有着深远影响，低碳产品更具竞争力。”涂宏透露，交行高度重视绿色金融在未来发展中的特殊地位，特别是集团“十四五”规划中明确，绿色金融将成为交行业务发展的底色。

具体而言，未来交行上海市分行将积极建强金融服务经济社会发展绿色转型功能，深度融入上海国际绿色金融枢纽建设，积极对接绿色金融市场，牵头筹组上海银行同业公会绿色金融工作小组，创新绿色股、债、贷金融产品，发展绿色供应链金融，推动绿色存款，打造绿色资管特色，推动财富金融绿色化，形成差异化经营优势。