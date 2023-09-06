北交所：优化投资者适当性管理要求 让更多投资者分享企业成长红利

中华PE:

9月5日，《证券日报》记者从北交所获悉，综合考虑市场基础和投资者状况，北交所进一步优化适当性管理要求，提升投资适配的精准度，便利潜在投资者开户并参与北交所市场交易，让更多的投资者分享创新型中小企业成长红利。

投资者适当性管理是资本市场重要的基础性制度，是保护投资者合法权益的重要举措。北交所开市伊始即实行投资者适当性管理制度，对个人投资者提出50万元证券类资产和24个月证券交易经验的适当性要求。总体上，投资者风险承受能力和北交所初设阶段的市场风险特征相匹配。

北交所开市一年多来，上市公司数量持续增加，质量不断提升，北交所在支持创新型中小企业发展、支持高水平科技自立自强方面作用逾发凸显。但同时，市场关于进一步扩大投资者规模，实现投融两端有效平衡的呼声也越来越高。

本次修订《北京证券交易所投资者适当性管理办法》和《北京证券交易所投资者适当性管理业务指南》，主要修订内容有两个方面：一是已经开通科创板权限投资者申请开通北交所权限时，无需符合50万元资产和24个月交易经验的条件；二是已开通科创板权限投资者申请开通北交所权限时，证券公司不再核验证券资产和交易年限，取消知识测评环节，投资者签订风险揭示书后，证券公司为其开通北交所权限。值得注意的是，其他投资者申请开通北交所权限时，仍按照现行准入条件和流程办理权限开通手续。

据北交所相关负责人介绍，本次投资者适当性调整是实实在在的降门槛。科创板投资者都具有2年以上的交易经验，他们对科创行业以及企业的科创属性有较深的了解，对投资科创类企业具有经验。所以他们在风险识别能力、投资经验和投资偏好方面与北交所的投资标的匹配。

“这类投资者在经历了市场的涨跌之后，或者因为个人资金调配使用等原因，现有资产规模不足50万元，但这不影响其投资经验。本次允许科创板投资者直接投资北交所，就为这类投资者打开了通往北交所的大门。”上述负责人表示。

据北交所介绍，本次规则修订有二大亮点，一是为符合条件的潜在投资者开通北交所交易权限简化流程，最大限度提高投资者参与市场的便利度；二是充分利用多层次资本市场改革成效，探索投资者适当性评价新维度，即从传统以资产规模为重心转变为更看重投资者投资经验和投资偏好。北交所上市公司与科创板上市公司在科创属性上具有较高相似度，因此，将科创板投资者与北交所进行联通具有可行性。

本次投资者适当性改革，有利于扩大投资者规模，优化投资者结构，增强市场买方力量，改善北交所市场流动性基础，完善市场估值定价体系。同时也将进一步便利各类投资者，包括机构投资者积极入市，为实现投融两端平衡、推动市场持续健康发展打下良好基础。

新规发布之后，各家券商立即积极行动起来，经纪和技术条线抓紧进行业务及技术改造，截至目前，94家券商完成技术改造并按新的流程为科创板投资者开户，特别是券商提供的“一键开通”功能很受投资者欢迎；同时，投教条线也积极投放投教产品，组织开展北交所深改主题投教活动，宣传北交所改革新政。投资者积极性也很高，9月4日全天新增开户接近6.7万户。

目前，开通科创板但未开通北交所权限的投资者接近500万，随着北交所功能完善与吸引力提升，以及“一键开通”提高便利性，这部分投资者存在着转化的可能。值得关注的是，大约有接近30%的科创板投资者目前资产规模不足50万元，该类投资者将受益于新规，凭借其对科创企业的投资经验获得北交所交易权限。此外，未来随着科创板门槛调整，北交所投资者数量或进一步提升。