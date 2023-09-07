北交所副总经理王丽：资管行业加大北交所布局正当其时

中华PE:

北交所副总经理王丽9月6日在参加第二届金融街资管论坛时表示，《关于高质量建设北京证券交易所的意见》（以下简称《意见》）发布后，市场普遍看好，给予积极评价，改革效应明显，资管行业加大北交所布局正当其时。北交所积极落地《意见》各项改革举措，为资管行业发展提供更多的投资标的、更丰富的市场产品、更完善的市场功能，助力金融街打造资管行业发展新高地。

王丽指出，北交所是我国资本市场的重要探索，在成立两周年之际，中国证监会发布了《意见》，引起各方高度关注。《意见》发布，不仅仅提出了一系列具体改革举措，更重要的是，规划了中长期北交所高质量发展的新愿景。明确要以打造服务创新型中小企业主阵地为总目标，把北交所建设成为一个全要素、全功能，特色鲜明的现代化证券交易所。

一是更有活力韧性的交易所。作为中国特色现代资本市场的重要组成部分，北交所处于发展初期，“活跃资本市场”对北交所有特定的要求。企业端，要加快高质量上市公司供给，为市场提供优质投资标的，这是交易所发展的基础和流动性提升的关键；投资端，要扩大投资者队伍，引导公募基金、社保、保险和年金扩大投资，促进投融平衡；交易端，要改进和完善交易机制，扩大做市商队伍，完善做市、两融等机制，便利市场参与。

二是产品功能齐备的交易所。为尽快实现北交所从单一股票市场向多元产品的拓展，《意见》明确提出，要高标准建设北交所政府债券市场，推进信用债市场建设，推出公开发行可转债，持续开展ETF、LOF、公募REITs、资产证券化等产品研究。这彻底打开了北交所全链条产品建设的政策空间，解决了交易所发展是“先有路还是先有车”的问题。

三是服务国家战略的交易所。前期，立足新三板分层实践，北交所构建了层层递进的上市路径，要求企业公开发行必须经过新三板挂牌。此次《意见》深入贯彻落实“两个毫不动摇”，明确允许符合条件的优质中小企业IPO，申请上市不再需要经过新三板挂牌，开辟了北交所支持高水平科技自立自强、建设现代化产业体系的新路径。

四是特色优势鲜明的交易所。只有形成特色和比较优势，才能集聚企业、投资者和中介机构，实现交易所发展的良性循环。为此《意见》围绕形成北交所品牌和市场影响力，提出了系列独有制度安排。包括立足互联互通，稳妥有序推进北交所上市公司转板，开展新三板与区域性股权市场制度型对接，制定北交所撬动新三板发展的行动方案；立足打造合力，形成支持证券公司、基金公司参与的评价激励体系，探索资本市场普惠金融之路；立足发展导向，明确北交所要发挥好改革试验田作用，探索形成资本市场服务中小企业的中国模式。

王丽表示，以银行理财、券商资管、基金、保险资管等为代表的资管机构，是连接投资者财富管理和现代化产业体系投融资需求的重要纽带，更是推动北交所和新三板市场高质量发展的重要主体。《意见》发布后，市场普遍看好，给予积极评价，改革效应明显，资管行业加大北交所布局正当其时。

具体来看，投资标的更加优质。通过发行上市制度的改革，加快高质量上市公司供给，将有效解决当前资管机构可投标的数量不多的痛点问题。交易对手更加多元。通过便利投资者开户，北交所至少有400万户的增量投资者空间，叠加引导机构入市、允许私募股权二级市场买入等安排，投资者类型将进一步丰富。交投更加便利。前期我们已降低了交易经手费，优化了做市、两融制度，后续将继续推进转融通等制度落地，提升资管机构资金运作效率。四是产品更加丰富。北交所国债和地方政府债发行规模已达3.3万亿元。北交所在高标准建设政府债市场同时，正在筹建信用债市场，研究丰富指数体系与北证50ETF，以满足资管机构的固定收益和指数化投资需求。

王丽表示，目前北京金融资产已经超过200万亿元，约占全国的一半；在京资管机构数量超4000家，合计资产管理规模约36.68万亿元，占全国的26%，市场集聚效应明显。 下一步北交所将坚定贯彻落实党中央部署安排，在证监会统一领导下，积极落地《意见》各项改革举措，为资管行业发展提供更多的投资标的、更丰富的市场产品、更完善的市场功能，助力金融街打造资管行业发展新高地。