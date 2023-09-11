中国人寿王军辉：监管机构及时优化政策，保险资金入市有望提速

中华PE:

9月10日，金融监管总局发布《国家金融监管总局关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》，核心内容包括实施差异化资本监管、优化资本计量标准、优化风险因子等三方面，以更好地引导保险资金服务实体经济和人民群众。

中国人寿保险（集团）公司首席投资官王军辉撰文《回应市场关切，监管机构及时优化政策，保险资金入市有望提速》称，7月24日政治局会议以来，围绕“活跃资本市场，提振投资者信心”，相关部门不断出台支持政策，本次金融监管总局文件的出台，是立足行业自身发展规律，更好地服务实体经济、更好地支持资本市场发展的创新实践。

王军辉分析，长期以来，面对无风险利率下行趋势，加大权益资产配置一直是保险资金运用的必然选择。本次政策的出台，对保险资金加大权益资产配置，特别是加大对科技创新战略的支持，具有直接推动作用。

一是优化资本计量标准，如本通知第三条将剩余期限10年期以上保单未来盈余计入核心资本的比例从35%提高至40%，第五条针对符合条件的非基础资产，纳入利率风险最低资本计量范围等，这些政策的优化在一定程度上可以提高保险公司的核心资本，进而间接释放权益资产的配置空间。

二是优化风险因子，进一步释放权益资产配置空间，同时也更直接地体现引导保险资金支持科技创新的战略导向作用，如第六条将投资沪深300指数成分股的风险因子从0.35调整为0.3，投资科创板股票的风险因子从0.45调整为0.4，第七条投资REITs的风险因子从0.6调整为0.5，第八条投资国家战略性新兴产业未上市股权的风险因子调整为0.4。

三是引导保险资金发挥长期资金的优势，鼓励长期价值投资，如第十条明确保险公司季度报告中要公开披露近三年的平均投资收益率和综合投资收益率，加强投资收益长期考核。“相信这一政策的及时出台对于优化保险资金资产配置结构，同时积极支持资本市场稳定发展将发挥重要作用。”王军辉表示。

“活跃资本市场对于立足新发展阶段、构建新发展格局具有重要意义。当前资本市场受制于内外多重因素的影响波动较大，但中国经济长期向好的趋势不变，各项支持资本市场的政策密集出台，正处于从量变到质变的关键时期，对此我们充满坚定信心。”王军辉称，我国A股市场投资价值不断凸显，为保险资金的配置提供了难得的战略性历史机遇，保险资金在国内A股市场投资规模接近3万亿元，是中国资本市场中重要的压舱石、稳定器。

他表示，中国人寿作为国有大型保险机构，长期以来以贯彻落实中央战略部署为己任，坚定看好中国资本市场长期投资价值，在今年资本市场的大幅波动中，持续加大权益资产配置的权重和规模，保持净买入。“我们将进一步坚决贯彻落实党中央的决策部署，发挥保险资金特有的优势，为推动中国经济结构转型升级、中国资本市场稳健发展贡献更大力量。