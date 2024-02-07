北交所重磅发布！提升上市公司可投性、严格落实退市制度......来看五大举措

中华PE:

2月6日，北京证券交易所（下称“北交所”）发布消息称，为大力推动上市公司高质量发展，提升上市公司投资价值，近期北交所制定了《推动提高北交所上市公司质量行动方案》（下称《行动方案》）。

来看五大重点举措：

1.制定北交所撬动新三板发展的专项方案，力争实现与全部区域性股权市场制度型对接，发挥三四板市场输送优质企业功能。

2.支持上市公司通过再融资、并购重组等工具增强资金实力、注入优质资产。

3.严格落实退市制度，坚持“应退尽退”，形成有进有出、优胜劣汰的市场生态。

4.实施提升信息披露质量专项行动，加强信息披露一致性监管，逐步构建防假打假惩防体系。

5.提升上市公司可投性，引导保荐机构推荐具有可投性企业，引导上市公司通过接受调研、分红回购、并购重组等方式树立回报意识、提升估值水平，让广大投资者有回报、有获得感。

开源证券北交所研究中心总经理诸海滨接受证券时报采访时指出，《行动方案》在提升北交所上市公司质量方面，突出优胜劣汰的市场生态，引入好企业、淘汰“劣质”企业，充分挖掘存量企业价值，切实提升投资者获得感。

中国小康建设研究会经济发展工作委员会专家余伟也向记者表示，该文件体现了北交所加强投融资两端建设的决心。不仅要引进更多资金，吸引更多优质企业来北交所上市，还特别鼓励北交所上市公司积极重视资本市场投资价值管理工作，提升投资者回报。这给正处于估值修复阶段的北交所市场打了一剂强心针，能有效提升投资者投资北交所的积极性，对北交所二级市场的行情走势应会起到提振作用。

强化上市培育，优化上市公司结构

《行动方案》指出，要优化上市公司结构，建立全链条的监管服务模式，培育前移、把好入口。强化市场培育，提升优质企业上市培育服务力度，强化精准服务、综合服务和前端服务，支持企业走好专精特新之路；制定北交所撬动新三板发展的专项方案，力争实现与全部区域性股权市场制度型对接，发挥三四板市场输送优质企业功能。

优化上市审核和持续监管，持续提升上市审核质效，引导保荐机构把好上市公司质量关，防止“带病闯关”；支持上市公司通过再融资、并购重组等工具增强资金实力、注入优质资产，做大做优做强。严格落实退市制度，坚持“应退尽退”，形成有进有出、优胜劣汰的市场生态。

提升信息披露质量，推动上市公司规范发展

《行动方案》强调，推动上市公司规范发展，突出以提升上市公司内生发展动力为靶向目标，把握重点、精准施策。把解决中小企业面临的公司治理能力、信息披露能力、发展能力薄弱等问题作为工作重点。

实施提升治理水平专项行动，加强对控股股东、实际控制人的规范引导，推动董事、监事和高级管理人员归位尽责，发挥好独立董事监督作用，引导企业聘任职业化“关键少数”队伍，完善股权激励等制度，形成提升公司治理的内生动力；为上市公司准备四个一“上市见面礼”，通过一份公司画像图、一张合规要点表、一场监管见面会、一本操作说明书传递监管要求；建立监管“微课堂”，编写资本市场“一本通”，建立培训“记录表”，引导关键少数“转身份”“懂规矩”，牢固树立“敬畏上市”意识。

实施提升信息披露质量专项行动，加强监管问询，强化年报监管、现场检查力度，加强信息披露一致性监管，强化重要信息披露的回溯检验、对照印证，逐步构建防假打假惩防体系；大力倡导简明清晰、通俗易懂的信息披露，优化披露要求，引导公司通过可视化、“一图读懂”等方式披露信息；制定上市公司信息披露事务指引，开展信息披露质量工作评价，强化提升披露质量的激励约束机制。

实施提升发展能力专项行动，定期举办“走进龙头上市公司”“走进北证50成份股公司”等活动，推动头部公司带领产业链协同创新；研究推出公开发行可转债等产品、建立重组“小额快速”机制，支持上市公司做优做强；开设投资者关系管理、并购重组等能力提升“训练营”，定期举办“行业沙龙”活动，搭建行业交流平台、资本运作交流平台，促进企业提升资本市场工具运用能力。

持续完善上市公司监管机制安排

强化自律监管，突出政治引领，坚守监管主责主业，系统集成、形成合力。《行动方案》强调，要坚持“证监讲政、监管姓监”，持续完善分类监管、科技监管、现场与非现场监管、一体化监管等上市公司监管机制安排。以完善上市公司监管规则体系为基础，优化信息披露监管与股票交易监管、司局所“三点一线”监管等协作机制，加强与地方政府沟通协调，形成监管强大合力。

强化科技赋能，大力提升监管智能化、数字化水平。持续提高一线监管精准度和有效性，加强自律监管与行政监管衔接，配合做好民事、刑事等立体化追责，从严从快打击上市公司财务造假、资金占用、违规减持等行为，切实将以投资者为本理念落到实处。

引导保荐机构推荐具有可投性企业

完善市场服务，突出开门服务、直达服务、精准服务的“三服务”理念，陪跑陪伴、便企惠民。深入开展走访调研，实施上市公司走访调研暨“提质守信重回报”专项行动，认真解决上市公司发展中面临的具体困难和问题，加大对优质上市公司支持力度，以推动上市公司高质量发展助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。

畅通企业和投资者沟通渠道，为上市公司打造“业务咨询、业务办理、市场培训、业务交流”等一体化服务平台，提升服务效能；常态化开展部门接待，为市场主体提供“监管员热线”“总监热线”“投资者热线”，设立“部门负责人接待日”，优化与市场主体交流渠道。

提升上市公司可投性，引导保荐机构推荐具有可投性企业，引导上市公司通过接受调研、分红回购、并购重组等方式树立回报意识、提升估值水平，让广大投资者有回报、有获得感；针对自然灾害、公共卫生等突发重大事件，及时评估对上市公司的影响，制定支持性举措，把握监管力度，增强监管温度。

北交所相关负责人表示，北交所将紧紧围绕高质量发展这个主题，坚持稳中求进、以进促稳，将《行动方案》各项任务安排落实落细，做好相关工作动态评估和调整，大力推动提升北交所上市公司质量和可投性，为经济持续回升向好和中国式现代化积极贡献力量。