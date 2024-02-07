 福建将常态化走访服务上市公司 推动上市公司高质量发展

证券时报网讯，按照认真贯彻落实走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展全国视频会议和证监会有关会议要求，2月6日福建省召开走访上市公司、推动上市公司高质量发展推进会，总结汇报近日福建省相关部门走访服务上市公司工作，并部署推动上市公司高质量发展，开展政策培训宣传和政金企对接，现场协调解决有关问题。

福建省委常委、常务副省长郭宁宁在会上强调，各地各有关部门要全面落实中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，按照省委和省政府工作要求，坚持金融工作的政治性、人民性，集中调研和解决上市公司发展中面临的具体困难和问题，加大对优质上市公司支持力度，有力释放政府支持上市公司高质量发展的强烈信号，推动上市公司坚定信心，稳定预期，加快发展。要坚持目标导向，聚焦重点产业、重点企业，建立领导挂钩和跟踪服务机制，培育更多优质上市后备资源。要推动上市公司完善公司治理，聚焦主业实业，加快研发创新，依法合规运营，不断提升上市公司质量和投资价值。要加强政策支持和要素保障，建立常态化走访上市公司机制，及时协调企业提出的困难和问题。要严守风险底线，健全上市公司风险应对机制，做到早识别、早预警、早处置。要加强宣传引导，坚持正本清源，加大对优质上市公司和企业家的正面宣传，为上市公司高质量发展营造良好环境。

会上，针对近日走访紫金矿业、福龙马、象屿股份、亿联网络、建霖家居5家上市公司了解到的具体问题，福建省发改委、科技厅、工信厅等省直机关与上述企业现场协调解决问题。福建省委金融办表示，下一步将会同证监部门进一步推动各地各有关单位认真对账销号，推动部分解决或尚未解决问题继续协调解决。福建证监局在会上提出推动上市公司高质量发展的具体措施。将切实严把入口关，深化公司治理行动，稳妥推动上市公司的风险化解，支持上市公司做优做强。严格监管执法，深化协作联动，增强推动辖区上市公司高质量发展各方的合力。

紫金矿业代表在会上表示，各个管理部门对这次活动都非常重视，迅速对公司提出的问题做细化分解和落实，有些问题现在已经不成为问题了。参会的上市公司认为虽然2024年机遇与挑战并存，但都有信心引领企业行稳致远。