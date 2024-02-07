捡钱了！春节长假理财攻略：今日操作逆回购最佳？3天可赚13天利息

中华PE:

临近龙年春节长假，国债逆回购操作的“时间窗口”正在到来。

临近春节长假，沪深交易所多个期限国债逆回购品种或迎春节前最佳操作“时间窗口”。

根据国债逆回购计息规则，2024年2月6日（周二）与2024年2月7日（周三）操作国债逆回购，计息天数相对较多。比如在2024年2月6日（周二）操作3天期、4天期、7天期的国债逆回购，计息天数均高达13天；在2024年2月7日（周三）操作1天期国债逆回购，计息天数将高达11天，当天操作2天期、3天期、4天期、7天期的国债逆回购，计息天数则多达12天。

这意味着，如果本周二或本周三国债逆回购收益率有冲高的机会，结合当天多个期限品种超过10天的计息天数，进行逆回购操作将能获取不错的利息收益。

另外，值得注意的是，千万不要等到本周四（2024年2月8日，为春节前最后一个交易日）才去做国债逆回购，因为当天操作1天期至7天期的国债逆回购，均只能计息1天，在计息天数上较为“吃亏”。

收益水平仍存在一定不确定性



需要指出的是，从近些年的情况来看，春节前夕国债逆回购收益率虽然存在大幅上升的机会，但也存在一定不确定性。

从近几年的情况来看，有些年份春节前国债逆回购收益率会大幅上升，有些年份表现则相对平淡，而这会直接影响投资者收益的多寡。

比如2023年春节前的最后几个交易日，沪市多个期限国债逆回购未出现明显的大幅飙升机会，仅有小幅上涨。当时沪市1天期国债逆回购在春节前最后一个交易日年化收益率为4.850%，但当天操作1天期至7天期逆回购品种计息天数均只有1天，而在当年春节前计息天数较多的交易日年化收益率则未超过4%。

总的来看，近年春节前夕国债逆回购的收益率水平一般要低于元旦前夕的时间窗口。

附：国债逆回购操作指南



A、如果想做债券逆回购，选择沪市还是深市品种？

国债逆回购不管是沪市品种，还是深市品种，最新投资门槛均不高，均为1000元起，对于同样期限的国债逆回购，哪个市场的年化收益率水平高，就做哪个市场的。

B、该如何选择逆回购期限？

沪深证券市场国债逆回购均有1天、2天、3天、4天、7天、14天、28天、91天、182天9种期限，两市合计18个品种。根据自己的回款时间需求和收益率大小进行综合选择。

C、如何下单？

下单时，直接选择卖出（记住是卖出哦，不是买入），价格可选择即时行情揭示价格。

现在券商的行情软件已比较人性化，很多在交易界面都有国债逆回购交易专区，进入相应页面也可进行操作。

此外，多数券商软件也已能提示当天操作某项品种，将占用资金多少天，相应收获多少天利息。

D、何时回款？

在委托成交后，根据委托成交时的品种期限，到期自动回款，无需反向交易。值得注意的是，到期当日资金可用但不可取出，如果当日恰好有打新缴款需求，可以在到期当日利用回款进行缴款。

E、一天之中，存在“最优”下单时段吗？

通常不存在所谓“最优”下单时段，日内最高收益率可能出现在上午，也有可能出现在下午，根据以往经验，尾盘逆回购收益率会自高点出现断崖式下滑的情形相对比较多，尽量避免在尾盘下单。

F、沪深交易所逆回购有哪些品种？

当前投资者要进行逆回购只能做沪市204***、深1318**的新国债回购，共18个品种。

上交所回购品种：

1天国债回购（GC001，代码204001）

2天国债回购（GC002，代码204002）

3天国债回购（GC003，代码204003）

4天国债回购（GC004，代码204004）

7天国债回购（GC007，代码204007）

14天国债回购（GC014，代码204014）

28天国债回购（GC028，代码204028）

91天国债回购（GC091，代码204091）

182天国债回购（GC182，代码204182）

深交所回购品种：

1天国债回购（R－001代码131810）

2天国债回购（R－002代码131811）

3天国债回购（R－003代码131800）

4天国债回购（R－004代码131809）

7天国债回购（R－007代码131801）

14天国债回购（R－014代码131802）

28天国债回购（R－028代码131803）

91天国债回购（R－091代码131805）

182天国债回购（R－182代码131806）