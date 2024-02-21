归属感叠加成就感：粤港澳大湾区发展赋能青年创业

中华PE:

《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式公布五年来，宏伟蓝图一步步变为现实，大湾区发展的东风吹遍各行各业。

行业脉动离不开年轻血液。近年来，一批批青年怀揣梦想，在粤港澳大湾区的澎湃浪潮中书写创业故事，为湾区建设增添能量，也在区域发展进程中收获财富和成长。

双向赋能

三年前，在加拿大学习、生活了七年的钟文圣回到广州。因专业主攻商科，一直对投资感兴趣，他加入股权投资平台澳创时代，致力于为澳门、内地及国际科创人才提供创业支持，公司在澳门和横琴设有孵化基地。

钟文圣称自己是“创业型人格”，享受推动一个想法“从零到一”实现的过程。在大湾区从事投资，他体会到成就感——“实打实解决一些问题，给粤港澳发展添砖加瓦”。

“澳门是国际自由港，横琴深合区交通方便、经贸往来成熟，有非常好的经商环境，而且人文上几乎没有地域差异，沟通效率高。”钟文圣说，他可以一天往返多地，上午在横琴办公，下午到澳门跟进项目，傍晚回珠海，感觉所到之处像同一个城市。

他还谈到，澳门、珠海社会环境非常和谐，无论是本地人的包容程度还是政府和企业的联合程度，都会吸引优质项目，他自己也能感受强烈的归属感。

与大湾区“双向赋能”是钟文圣心中的愿景。

“澳门吸引内地优秀的企业，带来更多创新产业，首先能够做到的就是赋能粤港澳青年，作为年轻人我们拥有更多机会。”未来，他期待自己发挥所长联络海外，依靠澳门“一国两制”优势和国际城市地位，推动科创企业落地和出海。

机遇宝贵

对澳门青年许濠杰而言，回到大湾区创业既是巧合也是注定。

在美国加州读本科的他，原计划继续读研。一次内地参访项目的经历成为他创业的契机。在参访深圳企业时，他直观感受到技术迭代的速度，意识到留下来投身机器人产业是难得的机会。他给了自己半年时间创业，创立了“MoBot机器人”。

作为土生土长的澳门人，许濠杰了解澳门的市场需求和痛点。他看好人工智能进步对机器人技术发展起到的催化作用，认为将内地技术引入澳门、对接具体应用场景，会有很大价值，相关技术也可以出口海外。

谈到大湾区的创业环境，许濠杰说自己心态比较开放和轻松。“横琴有租金优势，没有太大压力，我们可以放心地去做，失败也不怕，整个大湾区机会很多。”

他表示，大湾区的创业环境是得天独厚的。“每个城市都发挥自己的优势去发挥作用，例如澳门有中葡资源，香港金融业发达，深圳智能制造领先。大家合作起来很近很方便。”

携手打拼

在澳门读完硕士后，研究电子竞技体育的余子兴加入了总部设在广州的体育训练机构“水木射击”，与其创始人共同筹备创立“水木射击”澳门分支。

他告诉记者，奥运会首金一般由射击项目产生，这一运动值得更多关注，而他所在的机构致力于培养专业人才，学员目标是走向亚运、奥运赛场。“目前射击在澳门还是小众，但小众就意味着有普及的空间，未来应当走得更远。”他说。

余子兴认为，大湾区融合发展给年轻人提供了更多元的成长道路，目前团队整合珠江口东岸西岸资源，遇到问题共同处理，创业很有底气。

他谈到，以前广州人求学之后可能就回到广州，最远去深圳，澳门、香港年轻人也类似。“现在人才政策打通，我们在整个区域都有机会。”在他看来，自己不仅是广州人，也是湾区人。

他还表示，创业是想把个人有限的资源和精力贡献给社会，目前国家有扶持年轻人的政策，自己可以借助环境顺势而为，有所收获。

“体育产业会发展得越来越好，我如今在而立之年，想为下一代做些铺垫，给他们探探路。”余子兴说。

朝阳洒向横琴口岸，钟文圣、许濠杰、余子兴和许多与他们相似的年轻人又将开启忙碌的一天。珠江口如同往日一样平静，东西两岸涌动的新质生产力，也在迎接新的五年。