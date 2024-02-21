春节“不打烊” 跨境电商迎销售高峰

中华PE:

“今年春节没休，对接客户、接单，每天都在忙。”2023年7月才辞职创业做

的“95后”张女士告诉中国

报记者，“我主要做家居生活用品，春节假期期间基本上每天都有50多单，日销售额在2000美元至3000美元，只怪自己备货不够，不然我觉得销量还能往上冲一冲。”

“外国人不休息，我们就不休息”“一边看春晚，一边在平台上卖货”……春节在国内掀起的消费热潮，也蔓延至跨境电商平台，引发跨境赛道持续火爆，叠加“冬季运动”“情人节”等海外消费热点，出海电商卖家不断创造新的销售小高峰。

春节“好物”在多国热卖

对跨境电商平台来说，春节是流量大涨的关键期，TikTok、Temu、速卖通等多家跨境电商平台争相推出“春节不打烊”活动。

中国春节“好物”也在多国热卖。速卖通数据显示，2月初，国潮品牌的“新春盲盒”，以及红包、窗花、灯笼、中国结、春联等商品热销到海外100多个国家，销量同比上升了2.6倍。其中，“中国龙”元素相关玩具销量环比上涨了50倍。美国、西班牙、韩国消费者最喜欢“中国龙”玩具，大约有四成的“中国龙”玩具销售到了这几个国家。

长居韩国的李洋洋告诉记者，今年她早早就在跨境电商平台上购买了新春装饰用的红灯笼，龙元素的窗花贴画、春联、抱枕、坐垫等。“跨境电商真是太方便了，价格便宜、选择还多、物流也越来越快。”李洋洋说。

“这两天我就要开始盯发货了，每天都被客户催，感觉打单的机器都要冒烟儿了。”张女士说，“今年计划多找几家供货商，扩展产品源，也尝试一下代发货模式，确保以后在节假日期间接单也能正常发货到海外。”

营销先发力

无论是中国商家更便捷地将商品卖出国门，还是海外客户更快捷地选购中国商品，均与近年来跨境电商平台加快拓展海外市场不无关系。

今年春节假期期间，被称为“美国春晚”的美国职业橄榄球大联盟“超级碗”总决赛在大洋彼岸“同步”上演。拼多多旗下跨境电商平台Temu连续第二年斥巨资在超级碗比赛期间播放数轮广告，并提供千万美元赠品。移动智能公司Apptopia数据显示，广告播出后，Temu在超级碗举行当日下载量比前一天增长34%，是自2023年11月以来最快的日增速。

多个跨境电商平台已准备开启新一年“扩张”之路。例如，TikTok Shop将在2024年陆续开通澳大利亚、法国、意大利、德国、西班牙、加拿大等新站点，进一步扩大自己的电商版图。阿里巴巴集团旗下电商“1688.com”即将登陆韩国市场。韩国统计厅公布的最新数据显示，2023年，源自中国的跨境电商进口额同比增长121.2%。中国首次超过美国，成为韩国最大的跨境电商进口来源国。

壮大外贸“新动能”

业内人士认为，中国跨境电商平台正在重塑全球电子商务。中国将继续保持在全球电子商务格局中的主导地位。现在，中国已不再仅仅是“世界工厂”，也是“世界购物中心”。

商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文介绍，2023年，中国跨境电商进出口达到2.38万亿元人民币，增长15.6%，比全国进出口增长速度高出15.4个百分点。初步统计，现在全中国有外贸进出口实绩的企业达64.5万家，其中跨境电商主体超过10万家。

“以前大家知道，美国跨境电商平台企业很有名，现在中国也有非常强大、有名的跨境电商平台。有成熟的平台，还有海外仓，到去年底海外仓已经达到1800个，比2022年增加了200多个，全货机达到255架，比2022年增加了32架。”王受文说。

王受文介绍，今年会继续培育跨境电商这个外贸新动能，将出台《拓展跨境电商出口、推进海外仓发展的若干措施》，还将发展“跨境电商+产业带”，鼓励传统外贸企业转型跨境电商，支持头部企业带动上下游供应链协同发展，依托各地的跨境电商产业园孵化更多初创企业。