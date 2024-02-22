号称“投资一千赚五万”，这个骗局为何让万余人上当？

中华PE:

“国家发行了一种数字货币，一个人只能买一单，一单1000元，到年底时保底能赚回来5万元”……如此拙劣的骗局，6年间让超过1万名受害人上当。

2023年下半年，福建省漳州市公安机关成功打掉一个诈骗犯罪团伙，查明涉案金额达2亿元。近期，检察机关陆续对该案12名主要犯罪嫌疑人提起公诉。

号称“投资一千赚五万”

2023年4月，漳州市公安机关发现，55岁的吉林人邢某忠自2018年1月以来，假借国家政策，以“配合国家打赢经济保卫战”“支持央行数字货币”等为幌子，炮制虚假投资项目，以获得高额回报为诱饵实施诈骗。

67岁的林某宗在漳州市一小区当保安。几年前，小区里一个熟人告诉他：“国家发行了一种数字货币，一个人只能买一单，一单1000元，到年底时保底能赚回来5万元”，并叮嘱林某宗“这是国家秘密，千万不要跟别人说”。

“他还给我看了文件。我当时听到是‘国家出面’，就信以为真，用自己和家人身份花5000元买了5单，对方寄给我5张印有名字的金卡。”月薪仅有2000元的林某宗说，“经我介绍，两个朋友分别投资了近万元。”到了年底，5张卡迟迟没有兑现，林某宗才意识到可能被骗，于是在儿子劝说下到公安机关报案。

多名受害人说，缴纳费用成为会员后，就可以获得报单币，然后通过报单币激活微信群里发的“盛世中华”网站上的账户，就能获得数字货币，一个报单币号称能兑换5万元。

“采用饥饿营销的方式在微信群里推广，每人只能用身份证号、手机号购买一个报单币，在团伙自导自演下，报单币单价从100元逐渐上涨到1600元。”漳州市公安局台商投资区分局刑侦大队大队长蔡意彬说，不少老年人争先恐后抢购，很多人偷偷用家人、朋友的个人信息购买。

在“盛世中华”项目结束后，该团伙又虚构“盛世中华复投”项目，诱骗已是会员的人员再次以500元、5000元两个额度投资；此后又以“盛世中华”网站被国外攻击需要激活为名，虚构“盛世中华圆梦链激活”项目。虽然单个受害人被骗金额多在数千元，但受骗人数多，社会影响极坏。

警方查明，该案涉及人员1万余人，多数为50岁以上的中老年人，不少人家庭条件并不富裕。

“很多受害人对该项目深信不疑，见到民警找上门来，就连续多日四处躲避。”办案民警王志君说，有受害人质问，“微信群里说了，可能会安排公安局来测试‘忠诚度’，你不是测完了吗？怎么还不走？”

五级代理抽成渔利

专案组立足于对受害者银行卡、微信流水、通话记录、账册等的分析，逐步发现该团伙实施诈骗项目的时间、金额、各层级的代理人及核心人员。2023年7月，警方发起集群战役收网，在全国范围内累计抓获犯罪嫌疑人178名。

“这是一起集接触性诈骗、电信网络诈骗、传销为一体的混合型案件。”办案民警董文奇说，犯罪团伙建立大量微信群，裂变式发展下线，层级代理多、参与人员多、蔓延速度快。

蔡意彬介绍，该诈骗团伙组织架构严密、分工明确，从高到低共有五级代理，财务、宣传、发展下线、统计等小组各司其职。

58岁的涉案人员、三级代理张某秀说：“2017年底，我被一个不熟悉的人拉进‘盛世中华’微信群，之后不断进群、不断发展下线，最多时共加入16个微信群，每个群都有500人。”

不少参与者像张某秀一样，开始是诈骗的受害者，随着在骗局中越陷越深，为了回本，又成为诈骗团伙成员。

办案民警举例说，40多岁的徐某是河南某企业职工，她在“盛世中华”等项目前后投入近20万元，在明知回本无望后开始发展下线，自己组织团队，当微信群“话事人”；在被查获后，法院认定其诈骗金额约200万元。

各级代理以多种方式抽成渔利。张某秀一笔一笔算出了自己的“生财经”：一是年终奖，如果当年下线投资额超过100万元，可获14万元的“宝马奖”；二是微信群发言奖金，以群红包的形式发，多则几百元，少则几十元；三是报单抽成，报单币每单各层级一共按20%抽成；四是截留下线资金，各级代理多会克扣下线转上来的小部分资金。

公安机关提供的一份该团伙2018年春节红包发放名单显示，发放资金总额为2496万元，其中最多的刘某霞团队收款金额高达300万元。

亟需加大对中老年人防骗宣传力度

这类骗局看起来非常拙劣，为何能引诱数以万计的受害人？

办案民警说，该诈骗团伙打着“爱国”的幌子，使用“数字货币”“一带一路”“中国梦”等时常在新闻媒体曝光的词汇，要求必须使用中国农业银行的银行卡转账，因为“只有农业银行才是农民的银行，才最安全”。

据介绍，诈骗团伙还经常以“扶贫”“慈善”的名义，到微信群里家庭困难的会员家中慰问，送钱送物，再进行拍摄、直播。这些招数令很多受害人坚信，参加的项目就是在“支持国家战略”。

办案民警认为，亟需加大对中老年人群体的防骗宣传力度。“一些偏远山区、农村的中老年人、独居老人防范意识差，很容易被洗脑；城镇的中老年人在社区往往形成一个社交圈，圈子里一旦有人中招，很容易拉一批人下水。”

公安机关提醒，凡是以“国家战略”“民族资产”等为名义，吸引加入微信群、QQ群的，都要高度警惕，更不要参与以此为由组织的投资、筹款行为。一旦发现类似违法犯罪线索或被骗，应第一时间向公安机关举报。同时，年轻人应多关注身边老人的投资行为，为老人普及防骗知识，发现疑点及时提醒。