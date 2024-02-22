最高检：全面惩处涉上市公司违法犯罪！最高检：全面惩处涉上市公司违法犯罪！

中华PE:

2月21日电，最高检发布《检察机关高质效履职办案典型案例》，其中提到獐子岛集团股份有限公司违规披露重要信息案。

最高检在该案“典型意义”中表示，上市公司是实体经济的“国之重器”，提高上市公司质量是推动资本市场健康发展的内在要求。检察机关要充分发挥主导作用，引导侦查机关全面查清案件事实，对公司高管及公司内外部人员实施或参与的其他违规经营涉嫌犯罪的行为一并侦查，依法从严、全链条追诉犯罪，促推形成不敢犯、不能犯，自觉规范、不踩红线的法治化市场环境，为推动注册制度走深走实提供法治保障。本案中，原董事长、总经理、副总经理、财务总监、董秘均被追究刑事责任，传递出零容忍的明确信号，形成有力震慑。

（一）构建完整证据体系，精准指控上市公司违规披露重要信息犯罪。财务造假类证券违法犯罪的犯罪主体和犯罪手段均具有一定的专业性和隐蔽性。面对控股股东、实际控制人等“关键少数”拒不认罪，检察机关要准确把握犯罪的主要特征和证明要求，科学合理地组织、运用证据，构建清晰完整的证据体系。要强化证据补充，引导侦查机关依法委托专业机构进行司法审计，完整调取公司内部管理文件、审批资料等书证，确保定案依据合法、客观、全面。要加强证据运用，通过同案犯供述、财务报告审批记录等证据综合证明“关键少数”的主观明知，突出证明力和指控效果。

持续加大惩治重点领域金融犯罪力度

2月4日，最高人民检察院开展最高检厅长网络访谈活动，最高检第四检察厅厅长张晓津介绍过去一年经济犯罪检察条线开展的重点工作和成效和今年重点工作。

据张晓津介绍，过去一年，各级检察机关立足法律监督职能，聚焦金融犯罪办案重点，创新工作机制，全面加强惩治和预防金融犯罪各项工作。

张晓津指出，新的一年，检察机关将紧跟党的中心工作，主动服务和融入党和国家工作大局，依法维护经济金融秩序、稳定社会预期、提振发展信心，以法治之力推动金融高质量发展。

一是持续加大惩治重点领域金融犯罪力度。突出打击非法集资、骗取贷款、贷款诈骗等犯罪活动，依法妥善处置中小银行等金融机构风险。持续加大对洗钱、非法买卖外汇犯罪的追诉力度，关注利用虚拟货币对敲向境外转移资产相关犯罪。坚持“零容忍”要求，依法严厉打击严重破坏资本市场秩序犯罪，全链条追诉背信损害上市公司利益等关联犯罪。加大对上市公司控股股东、实际控制人、董监高等关键岗位人员追责力度，从严惩处中介机构涉虚假证明文件类犯罪。

二是完善追赃挽损工作机制，切实提高追赃挽损质效。坚持“应追尽追”，下大力气做好追赃挽损工作，加强与相关部门协作，加大涉案财产甄别和处置力度。建立健全检察机关支持证券纠纷特别代表人诉讼机制，保护投资者合法权益。

三是健全完善金融犯罪检察体制机制。不断深化完善金融犯罪案件侦查监督与协作配合机制，会同公安机关挂牌督办一批重大金融犯罪案件。进一步发挥最高检驻中国证监会检察室体制机制优势，加强与证监、公安、法院工作协同，形成工作合力。

四是持续加强金融检察专业化建设。加强金融领域行政执法与刑事司法衔接，完善金融案件风险处置化解的行刑协同机制，坚持运用法治思维、法治方式处置化解金融风险。

五是引领树立金融法治风尚。通过制发检察建议等方式促进全面加强金融监管，推动金融监管制度不断优化完善。

“金融犯罪严重侵蚀金融市场秩序，危害金融安全。”张晓津表示，依法惩治和预防金融犯罪，服务保障防范化解金融风险，稳定社会预期、提振发展信心，是检察机关的重要职责。

2023年1—11月，检察机关共批准逮捕破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪11060人，提起公诉22529人，涉及罪名相对集中在非法集资犯罪、骗取贷款犯罪等罪名。

过去一年，各级检察机关秉持“零容忍”态度依法从严追诉犯罪，积极保护投资者权益，维护市场良好秩序。2023年1—11月，全国检察机关起诉证券犯罪117件319人，同比上升42.7%、12.7%。

