近52亿元！深圳龙年首宗宅地成交

中华PE:

2月29日，2024年深圳宅地土拍拉开帷幕。最终，中建壹品投资发展有限公司、湖北文旅园区建设发展集团有限公司联合竞得深圳2024年宅地首拍地块。

据悉，此次出让宗地为A808-0025号地块，该地块位于龙华民治街道的居住用地，为二类居住用地及道路用地，土地面积4.68万平方米，楼面地价约每平方米2.39万元，此次土拍共有2家房企报名。

开场后，经过1轮加价，中建壹品与湖北文旅联合体以51.79亿元拿下上述地块，值得注意的是，该地块没有明确写明商品房销售最高限制均价，但意向竞买人径询深圳市住房和建设局，在申请确认竞买资格时竞买申请人需提供《关于普通商品住房销售价格的承诺函》。

有市场人士认为，这种出让方式是将“定价权”交还房企，开发商可以和政府协商选择合适的价格销售，留给开发商有足够利润空间。不过，这种土地出让的定价策略，对于房企的市场判断能力及运营能力，成本控制能力以及开发周期把控力都是考验。

市场数据显示，2023年深圳共发布了3批宅地出让清单，分6次进行出让。其中，在挂牌的17宗宅地中只有14宗成交，另外1宗终止拍卖，2宗流拍，累计收金约312.47亿元。2022年深圳则成功出让了34宗居住用地，全年收入约737.27亿元。自去年以来，深圳也在根据不同地块的情况，逐步放宽土地出让规则，希望以此提振市场信心，提高房企拿地的积极性。

根据中指研究院数据显示，2024年1月TOP100企业的拿地总额856亿元，同比大幅增长44.8%。究其原因，2023年1月受重点城市仅一城土拍及春节假期错峰的影响，供应量呈季节性回落，企业拿地基数较小。此外，2023年10月以来22城陆续“取消土地限价”，带动重点城市及区域土地热度有所回升，房企拿地意愿有所恢复。

从全国范围来看，各个城市的土地市场分化现象加剧。根据中指研究院统计，截至目前22城中已有近18城落实“取消土地限价”，宁波溢价率上限由15%提升至30%，仅北京、上海和深圳严格执行“土地限价”。多个城市取消限价上限后，核心城市优质地块土拍升温、竞争激烈，带动平均溢价率显著回升，但部分城市土拍市场依旧低迷，情绪尚未得到改善，地块普遍以底价成交。另一方面，同一城市中不同板块分化亦较明显，非核心区以及远郊地块成交依旧低迷。