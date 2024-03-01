“深”走访提质量第12期丨持续研发投入强化市场竞争力 新质生产力赋能高质量发展

中华PE:

编者按：部署走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展全国视频会议1月29日召开后，连日来，多地紧锣密鼓组织专班调研走访上市公司，调研内容普遍以推动解决上市公司发展中面临的具体困难和问题为导向，助推辖内上市公司高质量发展。为呈现深市优秀上市公司高质量发展的新景象，证券时报开设《“深”走访提质量》专栏，聚焦深市企业如何激发创新活力，有助于高水平科技自立自强、加快建设现代化产业体系，助力中国经济高质量发展。

近日，天齐锂业、泰达股份、天康生物等多家深市上市公司获政府相关部门调研，就提升公司治理水平，提升上市公司投资价值，促进上市公司高质量发展方面，政府相关部门与上市公司进行了深入交流。同时，就目前上市公司遇到的问题，上市公司提出的诉求，政府相关部门表示，将积极协调相关部门给予支持解决。

政府部门的实地走访调研有利于找准问题，集中“会诊”，帮助解决企业的实际困难，同时也为企业加油打气、提振信心，释放出支持资本市场和上市公司高质量发展的强烈信号。

走访调研为企业纾困解难

在全国视频会议召开后，各层级政府近期密集对上市公司进行调研，了解公司经营情况、介绍国家新政策和新要求、积极引导和鼓励公司发展，切实为公司排忧解难。

业内人士认为，政府部门的实地走访调研，为激发公司发展活力、加强企业自主创新能力、提升公司市场竞争力、最终实现可持续发展，提供了更加良好的营商环境和有利的政策引导，也充分体现了政府对上市公司高质量发展的高度关注和重视。

2月29日，四川证监局、遂宁市金融工作局走进天齐锂业射洪基地，并与公司相关负责人座谈交流。座谈会上，四川证监局、遂宁市金融工作局有关对接领导着重就进一步提升公司治理水平，巩固和发挥头部上市企业优势，不断提升上市公司投资价值等方面内容，与公司管理层深入交换了意见，并表示优质头部上市公司对于带动产业链上下游共同发展有着重要意义，头部公司也是市场投资价值的重要体现，做大做强头部公司有利于更好回报投资者。相关部门将认真解决上市公司发展中所面临的具体困难和问题，进一步加大对优质上市公司的支持力度，积极搭建与企业的交流合作平台，切实做好以金融赋能企业发展，以推动提升上市公司质量助力投资者信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。

2月28日，天津市地方金融管理局、天津市证监局、天津市国资委、滨海新区人民政府、经开区管委会相关领导走访调研泰达股份，帮助公司解决问题。

2月28日，新疆证监局与新疆生产建设兵团国资委对天康生物股份有限公司进行了走访调研，就公司目前的生产经营情况进行了座谈交流。兵团高度重视上市企业高质量发展，十分关心关注企业发展面临的困难，兵团国资委、农业农村局、地方金融管理局等部门及时出台支持政策、给予扶持扶助，对帮助企业纾困解难、力克时艰发挥了重要作用。

持续研发投入，强化市场竞争力

高质量发展本质上是创新驱动发展，只有通过科技创新不断开辟发展新领域、塑造发展新优势，高质量发展之路才能越走越宽。

据天齐锂业介绍，公司完成了下一代硫系固态电解质关键原材料硫化锂产品公斤级示范线的搭建和调试，实现电池级硫化锂产品的稳定制备并完成多批次的客户打样工作，目标客户对该产品给予了较高的评价。

在锂渣资源化综合回收利用方面，公司完成从实验室规模到中试规模工艺包输出及专利布局工作，为锂渣高值化综合回收利用制备硅铝微粉提供建厂设计依据。公司全资子公司现已拥有全球第一条自主知识产权年产3万吨的硅铝微粉生产线，对于公司畅通产业链高值化利用链条，打造资源综合利用产业创新载体和孵化基地，提高大宗工业固废（锂渣）的资源化综合利用率具有积极意义。

依托在国内和国外资源端以及加工端的全面布局，天齐锂业凭借垂直一体化的全球产业链优势与国际客户建立伙伴关系，已形成独一无二的竞争优势，产品竞争力强，客户黏性高。公司逐渐塑造起包括上游锂资源优势突出、锂矿和锂化工产品产能优势显著、成本控制和垂直一体化优势、技术优势、优质客户群优势以及优秀的领导和管理团队等六大核心竞争力，以巩固在行业内的领先地位。

天康股份通过自主研发、产学研合作共实施多项新技术、新工艺、新产品开发，目前已获得国家新兽药证书26项，发明专利75项和实用新型专利78项。

泰达股份表示，公司在技术研发方面积极进取，拥有自己的研发中心，拥有多项专利、软件著作权，参与多项行业标准的编制工作，并在“双碳”领域方法学开发、碳咨询、碳资产开发等方面有丰富的经验及专业的技术团队。

新质生产力赋能高质量发展

新质生产力，是2023年9月习近平总书记在黑龙江考察调研期间首次提到的新的词汇，强调整合科技创新资源，引领发展战略性新兴产业和未来产业，加快形成新质生产力。新质生产力为新时代新征程加快科技创新、推动高质量发展提供了科学指引。

新质生产力，是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的当代先进生产力，以劳动者、劳动资料及其优化组合的质变为基本内涵，以全要素生产率提升为核心标志，既有已经成为战略性新兴产业生长出的新枝，也有未来产业萌发的新芽，是经济发展的新动能，其核心要义就在科技创新，在于技术的革命性突破。

发展新质生产力、培育未来产业方面，天齐锂业表示正在加速推进世界一流研发平台建设项目，同时建立了天齐锂业创新实验研究院，持续提升公司应用技术创新研究和国际检测认证能力，并承载筑巢引凤、技术转化的功能，将为公司及行业可持续发展贡献源源不断的新动能。与此同时，公司还连续两年举办创新孵化大赛，助力创新项目孵化，吸引研发类人才，在业界取得良好反响。

上市公司质量是资本市场投资价值的根基，上市公司质量突出体现在给投资者的回报上，良好的投资价值能让上市公司更受投资者青睐，也有助于上市公司更好运用资本市场工具做优做强。

围绕推动上市公司高质量发展这一主题，天齐锂业表示，上市公司一方面应该做好企业经营，另一方面应该做好投资者回报。提升上市公司质量，是资本市场高质量发展的基石。而上市公司的高质量发展又得益于资本市场的助力和投资者的信任。两者相辅相成，形成良性循环。给投资者的回报是上市公司质量提升的一个重要体现，而良好的投资价值也将有助于上市公司进一步通过资本运作实现可持续发展。

天齐锂业还表示，提升头部企业的市场投资价值，是资本市场稳定发展的“压舱石”，做大做强头部公司有利于带动市场长期健康稳健发展，更好回报投资者。作为新能源产业链上的上市公司，公司对于提升国家“新三样”产品的全球竞争力，助力推动资本市场高质量发展具有使命感，同时，也肩负着与投资者分享企业高质量发展红利、回馈利益相关方、践行企业公民义务的责任。

天康股份相关负责人表示，在提升上市公司质量和投资价值以及践行以投资者为本方面，公司一是立足价值创造，进一步做好生产经营工作，不断提高公司业绩水平，脚踏实地提升公司的投资价值，着力打造公司在资本市场的优质形象；二是进一步加大科技投入，不断提高科技创新能力，从而提升公司核心竞争力；三是进一步规范信息披露，加强投资者关系管理，着力增进市场信任和信心。