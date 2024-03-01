空中云汇与沃尔玛全球电商达成合作 助力跨境商家多元增长

中华PE:

企业Airwallex空中云汇29日宣布与

全球电商达成官方合作，进一步助力跨境商家多元增长。

空中云汇方面表示，此次合作的达成，使跨境商家可以添加空中云汇全球收款账户作为沃尔玛全球电商平台的商户收款方式，直接享受空中云汇全球企业账户的一站式全球收付能力。在接入空中云汇全球企业账户后，商家在全链路资金流转、合规安全、运营效率等方面都将得到持续提升。

作为全渠道零售商，Walmart自2018年开启转型升级之后，凭借强大的线下店面网络、walmart.com积累的客户群以及已有的物流、仓储能力，在电商领域实现快速发展。

市场研究机构Statista数据显示，2022年沃尔玛全球电商在美国电商市场占有率达到9%，仅次于亚马逊，成为美国最大的电商平台之一。2023财年Walmart在美国的销售额同比上升6.6%，电商销售额同比增长12%。自2021年起，沃尔玛全球电商就面向中国卖家开放入驻，成为中国跨境卖家的一个新选择。

空中云汇目前在中国内地、中国香港地区、新加坡、英国、欧盟、美国、澳大利亚等全球多个国家和地区持有支付和相关金融服务牌照，在全球范围内按照当地持牌要求，为企业提供支付与金融服务，已支持23个币种的收款以及150个国家和地区的全球付款。

为更好地助力中国出海商家拓展沃尔玛全球电商机遇，2024年3月1日起至6月30日，空中云汇还将推出限时福利活动，新用户在绑定沃尔玛全球电商账户后，可以体验120天收款提现0费率的限时优惠。