发展新质生产力 寻找增长新动能 AI成运营“利器利器”“跨境电商单量猛涨

中华PE:

“春节期间我们获得了超过45万元的订单！”谈起开年以来的订单情况，广州鑫飞扬数码科技有限公司阿里国际站运营负责人车青梅难掩兴奋，“春节期间，国际站上的海外客户询盘一直不断，白天员工直播，晚上我们利用AI数字人直播，全天候在线直播带货。”

近年来，人工智能技术（AI）成为跨境电商人的运营利器。专家表示，AI技术将与外贸深度融合，深刻改变传统外贸方式。伴随跨境电商持续快速增长，新技术、新模式与外贸的深度融合发展成为新亮点，外贸“新气象”将不断涌现。

新工具加持

广州鑫飞扬数码科技有限公司是一家为服装企业提供柔性定制印花设备的国际站商家。公司于2018年开始做跨境电商，产品主要销往欧洲和北美，今年逐步扩展到亚洲和非洲。“我们在阿里国际站一共有3个店铺同步做跨境业务，刚开始的时候摸不着门道，2020年开始，跨境电商生意越来越好，销售额也在逐年增加。”车青梅说。

“去年9月份开始，我们接触到AI工具，10月份正式将AI作为日常工作的辅助工具。”车青梅回忆说，“我们利用第三方公司的AI工具生成数字人，帮我们在非工作时间进行直播带货，并设置关键字进行简单回复，之后我们就能够人工进行进一步对接。”

让车青梅惊喜的是，通过使用AI直播，下单客户明显增加。

不仅是车青梅，青岛东方世茂进出口有限公司总经理王乃墩也对AI赞不绝口。一个多月前，王乃墩试用了OKKI AI迭代版，在尝试完写开发信、一键跟进、沟通质检等一系列功能后，王乃墩把它列为了“外贸人AI工具的不二之选”。

“有了OKKI AI后，公司的管理效率提升了30%，过去因为不确定性原因而流失的客户，现在也有了转机。”王乃墩说。

商务部研究院国际服务贸易研究所所长李俊表示，在AI等新技术加持下，数字外贸迎来更好的发展机遇。展望未来，AI技术将与外贸深度融合，深刻改变传统外贸方式。

新模式助力

除了使用新工具，“全托管”“半托管”等新模式为跨境电商在海外开疆扩土立下“汗马功劳”。

2月20日，TikTok Shop全托管情人节大促收官。美国市场支付GMV（商品交易总额）增长116%，内容场GMV增长117%，商城场GMV增长110%，超级单品GMV增长167%；英国市场支付GMV增长137%，内容场GMV增长151%，商城场GMV增长138%，订单量增长132%。

不仅是TikTok Shop，在“全托管”模式下，各平台单量飞涨。据货运咨询公司Cargo Facts发布的最新数据，SHEIN、TEMU、速卖通和TikTok每天向海外运送超过10000吨货物，具体而言，TEMU每天发货4000吨，SHEIN每天发货5000吨，速卖通每天发货1000吨，TikTok每天发货800吨。

开年以来，“半托管”模式席卷各大平台。1月4日，阿里速卖通宣布全面上线半托管，连续两周一弹接一弹重金补贴，投入力度之大，引发跨境卖家热议，速卖通半托管的热度迅速上升。很快，阿里国际站也在B2B外贸领域推出了“半托管”模式，在美国、加拿大、墨西哥、英国、德国、法国6国正式上线半托管业务。据了解，上线第一天即有大量半托管商家已经开始出单。紧随之后，TEMU在1月下旬也宣布开启半托管。

“相较于一站式运营的全托管，半托管最大的价值在于给了所有新老商家多一个选择。”一位商家表示，“卖家可以根据自己的能力，选择保姆式的全托管服务；或者当具备海外发货能力的时候，有更加灵活的半托管服务可供选择，让他们充分发挥自己在海外的资源禀赋。”

新举措酝酿出台

跨境电商依托灵活、高效、韧性的供应链，成为外贸稳规模优结构的新动能。据海关总署测算，2023年我国跨境电商进出口总额 2.38 万亿元，增长15.6%，比全国进出口增速高出15.4个百分点。其中，跨境电商出口1.83万亿元，增长19.6%；进口5483亿元，增长3.9%。

跨境电商主体不断增长。数据显示，现在全国有外贸进出口实绩的企业64.5万家，其中跨境电商主体超过10万家。在复杂多变的国际贸易环境中，跨境电商以高成长的确定性积极应对外部市场的不确定性，彰显巨大的市场活力和增长韧性。

“今年，要继续培育跨境电商这个外贸新动能。”商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文日前表示。

支持跨境电商发展的新举措正酝酿出台。据王受文介绍，2024年，商务部将推出拓展跨境电商出口、推进海外仓发展的若干措施，发展“跨境电商+产业带”，加强跨境电商行业交流培训，推动出台《跨境电商知识产权保护指南》等。