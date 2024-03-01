“大虹桥”释放大能量 打造全球资源要素配置枢纽

中华PE:

“‘上仲虹桥中心’是全世界唯一一个下飞机、下火车15分钟内步行可及的仲裁机构，让长三角地区仲裁案件办理能够当天往返成为现实。”上海市仲裁委员会常务副主任范铭超谈及虹桥交通枢纽为法律服务带来的便利时说。

今天的虹桥国际中央商务区，总部大楼鳞次栉比，前沿产业加速腾飞，营商环境不断优化……上海证券报记者近日走访一批区内企业，感受到了“大虹桥”的速度、活力和未来。

获国务院批复三年来，《虹桥国际开放枢纽建设总体方案》明确的104项任务已落地100项，落地率超95%。“一核两带”7000平方公里GDP从2020年的2.3万亿元增长至2023年的2.8万亿元；经济密度达4亿元/平方公里，是长三角平均水平的4.7倍。

三年来，虹桥国际中央商务区作为虹桥国际开放枢纽“一核两带”功能布局中的核心，紧扣一体化、高质量关键，聚焦流量价值挖掘创造、总部经济能级提升、贸易功能内涵拓展、城市更新和基础设施支持，不断深化区域战略内涵，加快核心功能打造，努力推进“一核两带”协同发展。

上海市宏观经济学会会长、上海市政府重大行政决策咨询专家王思政对记者表示，随着虹桥国际开放枢纽能级不断提升，作为“一核两带”中“一核”的虹桥国际中央商务区，大商务、大会展、大交通、大科创功能持续增强。“上海的虹桥已成为长三角的虹桥，中国的虹桥，未来要成为世界的虹桥。”

“多快高好优” 总部经济能级提升

三年来，虹桥国际中央商务区累计引进总部企业和机构超500家，认定贸易型总部33家。累计引进各类会展配套企业300家，2023年新入驻85家。

去年，知名会计师事务所毕马威中国决定在上海虹桥国际中央商务区新增一处办公场所KPMG Campus。毕马威KPMG大虹桥区域市场拓展主管合伙人徐俊表示，已有约40%的毕马威上海地区员工搬至此地办公，预计今年3月底正式开业。

数字建筑平台服务商广联达上海基地正式入驻虹桥国际中央商务区助力了核心产品在上海的快速研发。目前，广联达上海基地员工近700人，有半数以上为研发人员。

“广联达通过对上海基地的建设，在不断提高企业营收的同时，实现纳税与净利润的持续增长，整体人员规模增加40%，年纳税增长20%。”广联达集团副总裁、广联达上海公司执行董事郭建峰介绍，长三角已经成为公司业务发展的重点区域，过去5年复合增长率大于30%，在长三角区域服务超过100万终端客户、2万家企业客户。

说起选择虹桥国际中央商务区原因，郭建峰归结为“多快高好优”：“虹桥国际中央商务区各项政府扶持政策多，政府对企业响应速度快，专业度高，服务配套和设施持续向好，区位优势和产业链优势明显。”

发轫于常州的天合光能，2022年在上海虹桥国际中央商务区设立了国际总部，打造出天合光能四中心：全球营运管理中心、全球智慧能源创新中心、碳中和新业务孵化与发展中心、全球投融资中心。

根据规划，天合光能将从光伏产品、光伏系统、智慧能源、碳中和等领域与虹桥国际中央商务区深化合作，打造立足上海、面向长三角、辐射全国、领军世界的光伏智慧能源产业高地。

天合富家董事长、天合星元执行董事高海纯说：“经过深思熟虑，我们国际总部最后决定落户在上海虹桥。虹桥国际中央商务区的政策支持、营商服务，也让我们真真切切感受到政府鼓励、支持、引导民营经济发展的决心。”

“引进来”“走出去”

科创产业链生态群集聚

近年来，科创类企业在不断向着虹桥国际中央商务区集聚。虹桥国际在线新经济生态园、新虹桥国际医学中心、北斗西虹桥基地、临空人工智能产业园等一批载体特色鲜明的产业，助力“大虹桥”大科创功能持续增强。

格创东智（上海）工业智能科技有限公司（下称“格创东智”）由TCL孵化成立。目前，公司工业软件产品及解决方案已对外面向半导体全产业链实现了落地应用，打造了一批国家级的数字领航、智能制造标杆工厂。

格创东智副总经理王辉表示，未来重点围绕半导体CIM系统、智能装备及嵌入式软件和智能控制系统等关键核心技术进行产品布局，完成具有自主产权的12英寸全自动半导体智能制造软件CIM/MES产品研发，并在半导体制造和光伏制造领域规模应用超过200家工厂。

生物医药是上海三大先导产业之一。虹桥前湾地区重点打造南虹桥生物医药研发总部，依托新虹桥国际医学中心，不断创新发展生物医药全产业链，有助于产业协同创新。

信达生物集团副总裁、上海分公司总经理赵磊期盼，加大政策的引导支持力度，提升“源头创新”的比例，未来虹桥国际中央商务区将成为生物医药高端人才集聚地、生物医药创新策源地和创新药进入国际市场的“桥头堡”。

虹桥国际中央商务区也是跨国公司进入中国、本土企业走向世界的“桥头堡”。三年来，虹桥国际中央商务区累计外贸进出口1943.92亿元，2023年完成759.35亿元，同比增长27.9%；累计合同外资83.19亿美元，同比增长139.9%。

联合国亚洲采购中心坐落在虹桥国际中央商务区，该中心所设联采项目办业务部负责人姜渊表示，联采项目通过举办中国本土的联合国采购大会，各类针对性能力建设活动，以及专业化的信息技术支持等举措，已累计帮助近700家企业成功注册成为联合国供应商，占历年国内联合国供应商总数的7%左右。

虹桥企业海外发展服务中心设立了“走出去”专业服务机构服务区，通过充分整合虹桥的区位、商务、政策、服务优势，聚焦“信息咨询、专业服务、项目投资、风险防范”四大核心功能，为长三角企业“走出去”提供线上线下全方位一站式服务。

虹桥国际中央商务区相关负责人表示，虹桥国际中央商务区坚持高水平“走出去”和高质量“引进来”两手抓，聚焦提升虹桥国际开放枢纽能级，全力推进“丝路电商”辐射引领区落实，力争成为全球资源要素配置枢纽和国际投资贸易主阵地。