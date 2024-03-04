全国政协委员王冬胜建言科技金融发展：注重跨学科人才培养

中华PE:

2024年全国两会即将召开，记者了解到，全国政协委员、香港上海汇丰银行有限公司主席王冬胜就推动科技金融健康发展、粤港澳大湾区分布式光伏发展等议题提交了相关提案建议。

王冬胜认为，近年来，金融监管部门、科技部门和金融机构多措并举，有针对性地提升高端制造业、专精特新企业及科技型中小企业贷款融资便利化。同时通过推动科技金融试点建设，形成了许多可复制、可推广的制度和经验，为金融支持科技创新发展打下了良好的基础。

为了进一步推动科技金融的发展，他建议在中央层面成立跨部门专家小组，统筹研究并提出国家科技发展的战略规划，推动科技与金融联动发展。同时，梳理政府支持政策的有效性。一方面通过各种措施加大政府对科技的投入及研发活动的支持，例如提高研发经费水平，加大政府采购力度等。另一方面，通过提高研发费用税收扣除额激励企业加大科技投入。此外，政府还应出台政策引导更多民间资本、海外资金为科技创新和转型提供金融支持。

加强金融机构与科技企业的深度合作，离不开复合型人才。王冬胜认为，目前，金融机构对既懂金融又懂科技的复合型人才需求巨大。一方面，注重跨学科人才培养，提升金融机构服务科技企业的水平，建议大专院校依据市场需求调整学科设置，加快跨学科、复合型人才的培养和人才储备；另一方面，制订配套措施包括个人所得税优惠政策，帮助金融机构延揽国际人才，以提升服务科技创新和转型的能力和水平。

在促进粤港澳大湾区分布式光伏发展方面，汇丰银行与世界资源研究所对大湾区分布式光伏发展合作进行的调研结果显示，分布式光伏在大湾区虽发展潜力巨大，但在投融资方面仍面临诸多挑战。通过加强政府统筹规划、创新商业模式和推出创新绿色金融产品等措施，可加快推动分布式光伏在大湾区的发展。对此，王冬胜建议，粤港澳大湾区政府部门发挥各自优势，加强统筹规划，完善光电基础数据建设，推动分布式光伏发电应用示范区的商业化运作，并将光伏应用纳入整体发展规划中，进一步提升光伏在新区建设、旧城改造、绿色社区创建中的应用比例。在绿色金融产品创新方面，金融机构应在研究各地已有“光伏贷”产品效果的基础上，推出年限、额度、利率更加符合粤港澳大湾区特点的“光伏贷”产品。相关产品可以考虑贷款利率与发电量表现挂钩。还可通过资产证券化将缺乏流动性的产权资产转换为可交易的投资产品，以低成本资金促进分布式光伏电站流动交易。

此外，推动项目收益险尽快落地，并进一步丰富保险产品，如推广光伏电站融资险及发电量损失险等，鼓励保险机构向符合高质量要求的投保光伏资产提供保费优惠。