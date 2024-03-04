港交所史上首位女总裁来了！

中华PE:

2月29日，是欧冠升担任港交所行政总裁的最后一天。在当天举行的港交所2023年业绩会上，欧冠升表示，“在任职的3年时间里没有任何遗憾，做了很多力所能及的事，也极力推动一些有利于资本市场的改革，也学习到很多，很感恩这个机会。”

接任欧冠升的是港交所时任联席营运总监陈翊庭，自3月1日起正式出任港交所行政总裁，任期3年，并成为董事会成员。至此，港交所将迎来自2000年合并及上市以来第五任行政总裁、首位女性行政总裁。

港交所迎来史上首位女总裁

3月1日，港交所正式迎来史上首位女总裁。

港交所网站显示，陈翊庭的任命自2024年3月1日起生效，任期三年至2027年2月28日。陈翊庭也将成为董事会当然成员，自2024年3月1日起生效。根据受聘合约，陈翊庭的年薪为1000万港元，此外，她还有机会获得由薪酬委员会建议并经董事会批准的酌情表现奖金及股份奖励。

陈翊庭现年54岁，拥有香港大学法学学士学位及美国哈佛法学院法学硕士学位，在法律及金融服务方面拥有30多年的经验。她曾出任港交所上市科首次公开招股交易部主管；2010年至2019年期间担任达维律师事务所的合伙人，负责过香港和亚洲的各行各业的客户。在史美伦出任港交所主席后，她于2020年1月重新加入港交所，担任上市主管。

在昨日的业绩会上，港交所主席史美伦如此评价陈翊庭，“陈翊庭是一位知名的资本市场高管，此前曾是一位优秀的律师，并曾领导港交所的上市科。她非常了解港交所的业务及行业竞争格局，在过去几年，她对推动港交所战略的执行发挥了关键作用。”

的确如此，在港交所发展的重要时刻，都能看到陈翊庭的影子。她于2023年2月升任港交所联席营运总监，负责港交所业务的所有营运事宜。在这三年时间里，陈翊庭参与了多项重要改革：

1.增设特殊目的收购公司（SPAC）上市机制，在2022年1月1日生效；

2.为科技公司上市专门放宽政策，即新特专科公司上市机制（18C），于2023年3月31日起生效，这一措施使得无收入、无盈利的科技公司也可来香港上市；

3.IPO结算周期缩短了三个交易日，即新股完成定价后由原来的“5个交易日才能上市”缩短至2天；

4.调高新股盈利测试要求、放宽第二上市制度等；

5.沪深港通扩大标的范围、以及优化交易日历、实施香港投资者识别码制度；

6.刊发有关GEM上市改革的咨询总结、优化措施于2024年1月1日起生效。

对于陈翊庭，欧冠升表示，已在过去的三年中见证了她的工作，相信她具备成为行政总裁所需的所有要素。“所以我的建议是让她继续做自己，用自己的方式发挥优势。她的风格可能与我的有些不同，但那是完美的，个人都必须以自己的方式取得成功。”

港交所新一轮高管团队亮相

港交所不仅迎来首位女总裁，与此同时，新高管团队也正式亮相。

港交所公告显示，任命姚嘉仁为港交所副行政总裁，同时姚嘉仁也将继续担任港交所联席营运总监。除此任命外，他还将继续担任港交所全资附属公司——香港联合交易所有限公司及香港期货交易所有限公司的行政总裁。姚嘉仁现年54岁，在国际资本市场拥有超过25年的经验。他于2019年4月加入香港交易所。

任命刘碧茵为香港交易所联席营运总监，同时刘碧茵也将继续担任香港交易所财务总监。现年51岁，刘碧茵在金融服务业拥有超过25年经验。她于2015年10月加入港交所。

另一方面，史美伦的6年任期将于今年4月届满，其于2018年上任港交所主席。

港交所董事会将在4月股东周年大会后召开董事会议，从董事会成员中任命一位主席。根据香港交易所《公司组织章程细则》第109(2)条（简称《公司章程》）及《证券及期货条例》第69条，港交所主席的委任须经香港特别行政区行政长官书面批准。

2月16日，港交所发布公告，表示欢迎政府委任陈健波及任景信为董事，并再度委任周胡慕芳为董事，他们的任期将由香港交易所2024年股东周年大会结束时开始，至2026年股东周年大会结束时止。史美伦及洪丕正将自港交所2024年股东周年大会结束时起卸任董事。

对于港交所下任主席候选人选，目前呼声最高的为唐家成和任志刚，其中唐家成为香港证监会前主席，任志刚则是香港金管局首任总裁和现任行政会议成员。