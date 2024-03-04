全国政协委员何杰：采取有力措施，防范新兴产业产能反复过剩

中华PE:

在全国各地都大力发展新兴产业的背景下，新兴产业如雨后春笋般迅速崛起。然而，部分产业产能过剩的问题也逐渐浮出水面，值得关注和思考。今年全国两会召开在即，全国政协委员、民革中央经济委员会副主任、深圳市人大常委会副秘书长何杰提交了一份提案，聚焦“采取有力措施，防范新兴产业产能反复过剩”，他指出，当前国内已经出现同一新兴产业产能反复过剩的问题，并对此提出了三个建议，化解产能反复过剩窘境。

何杰在提案中指出，中国新兴产业产能过剩问题，既有符合国际经验的共性，也有中国特性。从共性来讲，阶段性产能过剩是新兴产业发展过程中的普遍规律。“潮涌现象”理论认为，全社会对新兴行业的良好前景存在共识，引发大量企业和资金在几乎同一时间涌入，但投资设厂过程中各企业之间彼此协调困难、对投资总量信息难以估计，导致了事后产能过剩的发生。

从特性来讲，国内往往出现同一新兴产业产能反复过剩的窘境。以光伏为例，2008年左右，国内光伏产量已达世界第一，但需求90%以上依赖海外市场，随着海外需求疲软，尚德、赛维等昔日龙头破产退市。目前光伏产业再次遇到产能过剩问题，数据显示，若所有扩产项目按期落地，硅料、电池片产能将超过1100GW，硅片、组件产能将达到900GW，远超480GW—550GW的市场需求。

何杰认为，中国新兴产业反复产能过剩在一定程度上存在体制机制的原因。在现行财政体制和政府考核机制下，地方政府竞相吸引投资以增加地方GDP、税收和就业，通过廉价供地、税收减免、低价配置资源等方式助推了产能扩张和重复建设，导致了社会资源的大量浪费。一批在行业风口被迅速“催生”企业，热衷于通过“竞底”的方法过度竞争，拉低了全行业的利润创造能力，不利于行业创新驱动发展。

对此，何杰建议，发挥行业协会熟悉行业、贴近企业的优势，引导新兴产业减少盲目投资、重复建设。此外，建议提高产业政策的普惠性功能性，清理地方政府过多的产业政策和招商引资政策，制定产业政策的退出方案，同时，改善产业政策模式。

何杰特别提到，近年来，各地都十分注重政府产业引导基金的作用，引导基金的作用在于撬动社会资本加大重点领域、薄弱环节的投入，但从实际效果看，部分存在“与市场争利”、投资效果不佳、撬动作用不明显等问题，不宜东施效颦。

最后，建议明确中央政府和地方政府在引导新兴产业技术创新中的职责划分，即，中央政府层面提供专项财政资金，统一组织开展新兴产业基础研究、“卡脖子”技术攻关等工作，地方政府财政资金则重点用于民生及保障政权运行等基础领域，有结余的可适当投入新兴产业应用创新、成果转化等方面。指导各地加强产业政策与科技政策的协同，缺乏科技创新支撑的产业扩张政策要稳慎推出。此外，各级政府始终坚持发挥企业在新兴产业技术创新中的主体地位，避免对于技术路线的直接干预。