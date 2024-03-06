全国人大代表、中车株洲所董事长李东林：建立供应链碳足迹数据披露规则

中华PE:

今年全国两会，全国人大代表、中车株洲所党委书记、董事长李东林带来了多份建议，就核心出口产品供应链碳减排政策、重大工程建设低碳化、人工智能与制造业融合发展等方面积极建言献策。

近年来，在共同应对全球气候变化大背景下，各国纷纷制定能源转型战略和低碳政策，控制温室气体排放，“碳中和”正从全球共识向全球行动推进。全球主要国家围绕碳治权中的规则制定、碳金融、贸易标准和低碳技术等展开激烈的竞争与博弈，对世界产业经济格局带来深远影响。

“以欧盟碳边境调节机制（CBAM）、电池法案为代表的绿色贸易壁垒逐步落地，要求出口到欧盟的钢铁、电池和光伏等产品提供产品生命周期碳足迹。未来，随着各国‘碳中和’进程的持续深化，碳足迹管理也将成为影响‘一带一路’倡议深入推进的重要因素。”李东林表示，供应链的碳管理是对产品碳足迹的有效支撑，也是企业ESG理念的重要组成部分。通过本土化LCA碳足迹数据库，企业可以迅速获取产品的碳排放数据，量化环境影响，支撑环境政策、法规和技术标准的制定，指导绿色产品与技术创新，促进国际交流与合作，助力实现高质量发展。同时，企业可以与上下游企业共享碳排放数据和减排措施，协同开展减排行动，有助于推动整个供应链的绿色发展。

对此，李东林建议，建立核心出口产品清单；建立供应链碳足迹数据披露规则；建立高质量本土化LCA碳足迹数据库。

在《关于加强重大工程建设低碳化、绿色化示范引领的建议》中，李东林提到，近年来，国内外日益重视工程建设领域的节能减排，通过采用装备电动化、电气化施工、施工工艺改进、可再生能源利用、建筑废弃物分类管理等措施，在一定程度上实现了节能减排效果，推进了工程建设领域的清洁低碳转型。

“在国家‘双碳’战略实施背景下，围绕国家级重大工程深入推进低碳化、绿色化举措，加强对重大工程的碳排放管控监控力度，发挥国家级重大工程示范引领作用，对于推动工程建设领域清洁低碳转型、促进我国生态系统质量提升、助力双碳目标落地具有重要的示范引领意义。”李东林表示。

李东林建议，第一，针对无人区或生态薄弱地区，鼓励、支持和引导重大工程项目建设因地制宜构建新能源电力能源供给体系，探索新能源技术及装备在工程建设过程中的应用落地，实现重大工程建设能源电力的低碳绿色、安全稳定供应。第二，以重大工程为试点，加强对重大工程建设作业装备的电动化、绿色化要求，加大绿电装备补贴力度，引导和推动工程机械装备电动化实施及应用，打造示范工程并形成示范效应。第三，依托重大工程建设项目，形成建设类工程碳排放、碳管控的考核机制，以更加完善的机制、政策引导工程建设项目的低碳化发展。

当前，人工智能在全球范围内蓬勃兴起，为经济社会发展注入了新动能，深刻改变人们的生产生活方式。李东林表示，制造业是人工智能创新技术的重要应用领域，人工智能与制造业深度融合正在引发影响深远的产业变革。更好推动人工智能发展，充分发挥人工智能推动制造业转型升级的作用，对我国优化经济结构、提升国际竞争力至关重要。

他建议，设立校企联合人工智能学院；加强区域研发资源配置；完善行业资质认定机制。