多家上市券商获机构投资者调研 战略打法与雪球业务屡被提及

走进号称“牛市旗手”的券商股，机构投资者最关心哪些问题？

近日，第一创业、长城证券和国元证券披露了机构投资者最新调研的详细信息，上市券商最受机构投资者关注的几类问题也显露了答案。

记者根据相关调研信息梳理发现，截至目前，机构投资者比较关心券商新一年的战略打法、特色化业务进展，以及强监管之下DMA（多空收益互换）、雪球业务等给券商带来的影响。

国元力推五大战略举措

近日，第一创业、长城证券和国元证券披露了最新的投资者调研情况。其中，国元证券获中信证券和外资机构AllianceBernstein（联博）调研；第一创业和长城证券则均参加了方正证券的春节产业链闭门会，接受方正证券、工银瑞信、银华基金、泰康资产等机构投资者调研。

记者注意到，相关机构投资者在调研上述上市券商时，均聚焦了公司的战略层面。

国元证券表示，结合行业发展现状和自身发展优势，公司定位为“打造具有核心竞争力的一流产业投资银行”。为了应对来自头部券商的竞争压力，作为资本市场重要中介机构的国元证券，制定了系列举措：一是人力资源重组聚焦，让青年员工成为中坚力量；二是财务资金重组聚焦，加大资金支持利润高的业务，利润低甚至亏损的业务将减少投资规模；三是业务牌照重组聚焦，公司将发挥全牌照优势；四是客户资源重组聚焦，为客户提供一站式多场景全生命周期的综合金融服务；五是风控合规重组聚焦，提升风控的前瞻性、精准性和有效性。

“一个一创”被重点提及

第一创业和长城证券的董事长均在2023年换届履新，两家券商的新战略也均被机构投资者问及。

第一创业表示，公司继续坚持“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”的战略目标，并根据公司资源禀赋、发展阶段等情况对发展战略进行完善。公司秉持“一个一创”“以客户为中心”的经营理念，积极把握资本市场全面深化改革的机遇，依托股东赋能与战略协同，构建战略客户服务体系，加大了服务北京地区国企客户的深度和力度，大力拓展北交所相关的业务机会，增强服务实体经济的能力。

长城证券则表示，公司一以贯之坚持“十四五”发展战略，在打造产业金融的广阔道路上坚定前行、持续发力。公司深刻领会和思考中央金融工作会议精神，提出证券行业要更加聚焦金融服务实体经济的核心功能，更好地满足客户多样化的金融需求，深入践行金融工作的政治性、人民性，坚定走好新型产业金融之路。

释疑DMA与雪球业务

今年2月下旬以来，市场频传由于自营DMA（加杠杆的中性策略）巨额亏损，多家私募业绩受到了冲击。

2月28日，证监会新闻发言人表示，证监会将对DMA等场外衍生品业务继续强化监管、完善制度，指导行业控制好业务规模和杠杆，严厉打击违法违规行为，维护市场平稳运行。

DMA策略，通常是指私募管理人通过和券商收益互换对冲加杠杆的交易模式，以市场中性策略为主，并带有2~4倍交易杠杆。由于去年市场演绎的是小盘股结构性行情，不少DMA产品此前因抱团微盘股而业绩亮眼，也引发各家券商重点研究和布局。而今年2月初，在市场接连调整下，雪球结构产品（自动赎回型期权产品）的集中敲入也引起了市场投资者的极大关注。

在此背景下，上市券商的DMA和雪球业务现状均被调研机构重点提及。

长城证券表示，公司的DMA和雪球业务对客户资质筛选较严，并持续进行程序化检测和动态管理，通过提早沟通及时掌握客户的风险偏好、投资观点、投资计划、资金储备等在极端行情中的变化情况，适时采取风控措施，目前未出现客户违约情形。长城证券还称，公司自营和衍生品业务已根据相关要求及市场变化及时地进行了调整，年前行情变化对公司相关业务影响较为有限。

第一创业则在接受机构投资者调研时称，公司暂未获得场外衍生品交易商资质，目前仅以投资者身份与场外衍生品交易商开展交易，交易目的主要是风险管理和资产配置。公司风险管理部对场外衍生品投资进行信用风险管理及市场风险管理，设置单独的风险指标进行监控；衍生产品部实时监控市场动态和交易头寸，及时报告风险状况。

“目前，公司自营及衍生品业务在小盘股上的风险敞口较低，且持续动态调整仓位，未发生显著影响。”第一创业称。