持续推动高质量发展 湖南开展第二轮上市公司走访工作

为深入贯彻党中央、国务院有关会议精神，落实国务院部署走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展全国视频会议要求，3月5日，湖南省委金融办副主任、地方金融管理局局长林徳勇，湖南证监局党委书记、局长李宇白，湖南证监局党委委员、副局长戴文慧，湖南省委金融办副主任李思维等带队，在长沙、益阳两地深入中联重科、景嘉微、惠同新材等上市公司走访调研。

在湖南146家A股上市公司中，超六成为深交所公司。当天，深交所相关部门工作人员一同参与中联重科、景嘉微两家深市公司走访，助力湖南上市公司提高内生质量，实现“质量回报双提升”。

作为工程机械行业首家“A+H”股上市公司，成立于1992年的中联重科通过三十多年的发展，已成为工程机械、农业机械等高新技术装备及新型建筑材料研发制造和金融服务多位一体的全球领先高端装备制造企业，取得了经济和社会的双重效益。公司如何实现更高质量发展，一直备受市场关注。

中联重科党委书记、董事长、CEO詹纯新陪同走访调研工作组一行参观了中联智慧产业城先进制造产线和新总部大楼，并就企业在资本市场发展相关事项进行了充分交流。

景嘉微是国产自主图形处理器（GPU）龙头企业，公司自成立以来一直致力于信息探测、信息处理和综合应用，主要从事高可靠电子产品的研发、生产和销售，产品涉及图形显控、小型专用化雷达、芯片等领域。

“作为一家科技型企业，我们必须不断专注产品研发，加大研发投入，提升核心竞争力和整体业绩。”景嘉微董事长曾万辉坦言。为实现高质量发展，公司拟定增募资投向高性能通用GPU研发及产业化，目前申请已获深交所审核通过。座谈会上，公司高管就定增推进事项与走访调研工作组展开了热烈的讨论。

北交所自2021年开市以来，成为创新型中小湘企上市首选地。2023年7月，国家级专精特新“小巨人”企业——惠同新材登陆北交所，公司主要从事金属纤维及其制品的研发、生产和销售，主要产品为金属纤维及其制品。

“我们当前面临产能瓶颈，亟需新建金属纤维生产基地，合理布局新建生产线，扩大生产规模，以满足不断增长的订单需求。”在座谈会上，惠同新材董事长王雷就募投项目用地问题提出需求。随后，湖南省委金融办、湖南证监局、益阳市政府、益阳市自然资源和规划局，以及益阳高新区财政局、经济合作局、征拆所、土地储备中心等相关负责人一一发言，就如何助力企业解决问题展开讨论，并达成初步解决方案。

“走访调研了解企业需求，是迈出的第一步，也是关键一步。”走访调研结束后，工作组相关负责人表示，所有企业提交的问题清单都将纳入工作台账，由湖南省政府高位推动，各厅局、市州各部门逐一落实并回复。“扎扎实实抓落实，推动上市公司高质量发展。”

据了解，湖南上市公司走访调研工作将贯穿2024年全年。湖南在龙年春节前启动首轮走访，截至2月底，共走访上市公司24家，包括华菱钢铁、爱尔眼科、岳阳林纸、金博股份等，覆盖先进制造、生物医药、石化等多个行业；已经解决上市公司具体困难和问题6个，正推动解决38个。