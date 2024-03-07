重磅！证监会主席吴清最新发声！

中华PE:

3月6日，十四届全国人大二次会议经济主题记者会召开，证监会主席吴清表示，到证监会主席岗位没有满月，还差一天，还是“菜鸟”，边学边干，以学为主，一方面是进一步学习领会党中央、国务院关于市场工作的决策部署；一方面是通过调研向市场学习。

保护投资者特别是中小投资者合法权益，是证监会工作最重要的核心任务

证监会主席吴清表示，监管者要特别关注公平问题，把公开、公平、公正作为最重要的市场原则。保护投资者特别是中小投资者合法权益，是证监会工作最重要的核心任务。

吸引更多投资者特别是一些长期资金参与这个市场

证监会主席吴清表示，要进一步加强对投资者的保护，进一步增强投资者对市场的信心和信任，以吸引更多资金，特别是长期资金参与到这个市场。

证监会主席吴清表示，监管要强，就是要强本强基，从规模上看，中国资本市场现在已经是全世界第二大，但还不够强。前一段时间的市场的波动也再次暴露出一些深层的问题，值得思考。应当认识到投资者是市场之本，上市公司是市场之基，投资者和上市公司都是资本市场源头活水，必须真诚地善待投资者，更好的服务投资者，从法律上、制度上监管、执法上、司法上进一步加强对投资者的保护，要进一步增强投资者对市场的信心和信任，来吸引更多的投资者。同时也必须聚焦提高上市公司质量，让企业更好地发挥主体作用，提升投资价值。证监会也将与行业主管部门，一起协同发力，共同推进，让实体企业能够做优做强，营造更好的环境。

坚持市场化法治化，尊重规律尊重规则

证监会主席吴清表示，正在梳理下一步的工作，把握强监管、防风险、促发展主线，坚持市场化法治化原则，尊重规律、尊重规则。

具体来看，尊重规律，就是要尊重市场规律，尊重经济规律，尊重创新规律；尊重规则，首先是要尊重法律，尊重契约，尊重国际通行的技术规范，进一步推动资本市场高质量的发展。

对重点领域、重大违法行为要重点严打

证监会主席吴清表示，将加快补齐监管短板弱项，对问题机构、问题企业强化早期纠正，对各类风险及早处置，对各种违规行为露头就打，对重点领域、重大违法行为要重点严打，严打造假、欺诈，严打操纵市场，严打内幕交易。我们也将“刀刃向内”，打造一只真正在政治上、专业上、作风上、廉洁上过硬的监管铁军。

针对股票市场、债券市场等各领域各主体各环节全面检视，并加快补齐监管存在的一些短板弱项。瞪大眼睛，对问题机构和企业强化早期纠正，对各类风险提早处理，对各种违规行为露头就打。

要严打造假欺诈、操纵市场、内幕交易

证监会主席吴清在记者会上表示，监管工作重点为“两强两严”，强就是要强本强基，投资者是市场之本，严就是严监严管，依法从严监管市场，依纪从严管理队伍。要严打造假欺诈，严打操纵市场，严打内幕交易。