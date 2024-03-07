中信保诚基金韩依凌、黄稚：高股息赋能国企投资 反转策略可避免交易拥挤

中华PE:

近两年，关于深化国企改革的政策密集推出，国企的盈利稳定性、股东回报率越来越受到投资者关注，其中，持续稳定的分红能力作为高质量国有上市公司重要的资产属性之一，逐渐成为市场的投资热点。

当国企改革与高股息策略“双剑合璧”，将会擦出怎样的火花？本周，中信保诚国企红利量化选股股票型基金正在发行，拟任基金经理韩依凌、黄稚表示，在经济转型升级的重要时期，国有企业承担着举足轻重的责任，有望在深化改革中迎来价值重估，而通过量化选股策略结合红利、质量等因子，可助力国企投资获得更为稳健的收益。

国企改革带来价值重估

“当前，中国经济处在向高质量发展转型的重要阶段，需要政府这只‘看得见的手’发挥重要的宏观调控作用，而国有企业是政府出手调控市场的关键立足点。”对于中信保诚国企红利量化选股基金的设计初衷，韩依凌表示。

韩依凌表示，中国经济已经告别了过去的总量高速成长阶段，进入了强调高质量发展的阶段，而在经济向高质量发展转型的过程中，国有企业特别是重要产业链中的龙头公司，在国家实施宏观调控过程中将发挥重要作用。韩依凌称，经济的调控手段通常有财政政策和货币政策，或者产业引导政策等，以往股份制商业银行很大程度上扮演了政策传导的中间节点。但当经济面临转型升级，就需要对产业链更为了解的龙头国企发挥作用，更利于宏观调控政策触达产业链或实体经济的末端。当前，许多产业链里面的龙头公司是国有企业，它们对产业链发展至关重要，也将承担更重要的经济责任，再加上管理层不断提出深化国企改革，国有企业或迎来价值重估。

黄稚补充道，随着国企改革不断深化，国资委对于央企国企考核也提出了新的要求。“从目前央企集团公布的财务信息来看，整体资产负债率得到较好控制，研发经费投入连续两年破万亿，全员劳动生产率、营业现金比率也有所提升。”黄稚表示，在政策引导下，央企负责人也将更加重视其控股上市公司的市场表现，通过增资回购、提高分红等多种方式更好地实现股东回报，同时也向资本市场传达积极信号，让市场能更充分认知国企盈利相对的稳定性和投资价值。

红利策略助力

增强国企投资收益

而对于国企，特别是国有大型企业来说，由于其业务发展模式大多已进入成熟阶段，稳定性高于成长性。黄稚表示，在经济发展新常态下，随着预期投资回报率下降，投资者可能逐渐从追求“高成长”转向追求“确定性”。综合实力较强、长期经营稳定、分红能力较强的央企国企上市公司，可能逐渐成为不确定性较高的市场环境下的稀缺资产。

对此，韩依凌以国有水电公司举例，当前的大环境下，那些需求稳定、经营稳定的国有上市公司更容易受国家的支持，由于其ROE（净资产收益率）成长增速的波动率或更小，也更可能提供较高的分红和保持稳定的分红政策，投资的确定性会更高。特别是未来国企有望继续加大分红力度，红利因子有效性与重要性或得到提升。

“红利是衡量企业投资价值的重要指标，稳定持续的分红在一定程度上反映出公司的经营情况和现金流状况良好，财务风险也相对较低，同时也反映出公司比较重视股东回报。”黄稚表示，因此策略很重要的一点是需要判断企业的分红率是否稳定。

具体而言，在国企标的中，新基金将会以质量、分红、低估值、公司治理这四个方向的指标作为选股核心，尽可能选出那些盈利能力稳定、效率较高、治理结构比较完善的企业，通过选择高质量的国有企业来实现“增强”的目标。

反转策略可避免交易拥挤

但需要注意的是，自去年下半年以来，红利资产的关注度越来越高，红利因子是否过于拥挤？红利策略的有效性还能持续多久？

对此，韩依凌表示，市场上的量化策略大致可以分为动量类策略和反转类策略两大类，而中信保诚国企红利量化选股基金偏向的量化策略总体可以看作是一种反转类策略，分红率是策略中的一个重要选股标准。

“我们都知道，在分红水平稳定的情况下，企业的股票价格越高，分红率就越低，股票价格越低，分红率越高。如果提高调仓频率，每次都买入分红率较高的公司，这类公司一般来讲也是前期跌得较多的公司，这就是一种高抛低吸的反转策略，这一策略可以尽量避免买到交易拥挤度较高的公司。”韩依凌表示，ETF产品标的指数成份股基本每6个月调整一次，而中信保诚国企红利量化选股基金非指数基金，调仓频率可根据投资策略调整，便于在主题贝塔收益之上，争取为投资者挖掘到更多的超额收益。

“前几年，投资者可能更多以交易的眼光看待红利资产，但我们相信，随着国内经济迈入新常态，资本市场愈发成熟理性，红利资产可挖掘的收益或具有长期稳定性与可持续性。”韩依凌、黄稚表示。