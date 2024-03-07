多家试点银行推出“跨境理财通”相关产品 利率最高达10%

中华PE:

随着近期粤港澳大湾区“跨境理财通”2.0版本启动，多家“跨境理财通”试点参与银行纷纷推出相关存款及理财产品优惠，其中部分定期存款产品的利率甚至高达10%。另外，还有银行推出理财资金加息券、外币兑换现金奖励、基金认购费回赠等活动，吸引投资者开户及购买跨境理财产品。

南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者表示，高收益的产品和优惠活动能够吸引更多的客户前来投资，增加银行客户基础；也可能促使资金更快地流入银行，改善银行资金状况；可以增强银行在市场上的竞争力，提高银行市场份额。不过，银行在推出这些产品时需要进行全面的分析和评估，有效管理相关风险，维护市场稳定和可持续盈利能力。

银行积极推出新产品

2月26日，新修订的《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》正式实施，标志着“跨境理财通2.0”版本上线。随后，多家相关试点银行积极推出新产品，并陆续升级产品与服务。

记者了解到，工商银行（亚洲）在近期推出了“南向通”定期存款优惠。具体来看，相关信息显示，符合资格的客户在2024年2月26日起至2024年3月31日期间，以跨境理财通南向通账户办理1个月或3个月的人民币/港币/美元定期存款，可享受特惠年利率。其中1000美元或以上1个月定期存款利率为10%，3个月为7%。

无独有偶，渣打银行（香港）官方发布信息显示，特选“跨境理财通”客户以10万港元或以上等值新资金兑换人民币至美元并以指定资金开立美元定期存款可享受一个月定期10%的年利率、3个月6%的年利率优惠，产品至2024年3月28日止。

记者从中信银行（国际）了解到，该行针对内地“南向通”客户推出了存款加息、现金奖励等系列活动。具体来看，2月26日至6月30日期间，中信银行（国际）全新理财通客户的“南向通”理财通账户内合资格资金结余，可于奖赏有效期内，享2%人民币活期存款息率，及以4%年息率计算的资金增长回赠，年息率奖赏合计达6%。此外，该行还针对认购基金、外币兑换等业务开出了相关认购优惠和现金奖励活动。

“跨境理财通”是指粤港澳大湾区居民个人跨境投资粤港澳大湾区金融机构的理财产品，按照购买主体身份可分为“南向通”和“北向通”。其中，“南向通”是指粤港澳大湾区内地居民通过在港澳银行开立专属投资账户购买港澳地区银行销售的合资格理财产品，“北向通”则为港澳居民通过在大湾区内地银行开立专属投资账户购买内地银行销售的合资格理财产品。

投资者要有风险意识

田利辉认为，“跨境理财通2.0”能够促进粤港澳大湾区的金融合作，推动区域金融市场的互联互通；能够丰富理财选择和拓宽投资渠道，提高投资收益；能够推动银行等金融机构产品和服务创新，满足市场需求；能够加强粤港澳金融互联互通，促进大湾区区域经济金融发展。

不过，田利辉提醒，相关监管部门仍需加强对跨境理财业务的监管，防范跨境资本流动的冲击，保障市场稳健发展；银行需要加强信息披露，约束信息不对称的问题，还需对跨境投资进行全面风险评估和管理；投资者需要具有风险意识，明晰汇率等可能的风险。

在不同银行积极布局、抢滩“跨境理财通”业务的背景下，未来银行需要从哪些方面提升竞争力？

中国银行研究院研究员杜阳在接受《证券日报》记者采访时表示，可以从四个方面提升竞争力：第一，持续强化营销力度。商业银行可以通过制定配套的理财通考核方案，推动分支机构做好理财通增资营销。第二，加大产品研发力度。银行需要加强市场与客户需求的研究，总结前期沪港通、深港通、基金互认等金融服务经验，为跨境理财通客户研发更多元化的财富管理产品。第三，推动机构联动。跨境理财通业务的顺利开展需要三地银行在账户基础、业务系统、网点布局等硬件设施上进行对接，在营销服务、业务规则、投诉处理等运行规则上实现衔接。第四，重视消费者权益保护工作。比如针对港澳投资者购买内地理财产品的买卖纠纷，形成有效的投诉、仲裁等管理机制。

中央财经大学证券期货研究所研究员杨海平对《证券日报》记者表示，商业银行应进一步熟悉大湾区理财市场和金融市场，进一步熟悉大湾区法律和监管制度，并以此为基础，优化迭代理财产品，优化数字化渠道，提升投资便利化程度，加强客户适当性管理、理财产品销售管理，加强消费者权益保护。